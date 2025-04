Cuál es el motivo por el que Yanina Latorre oculta su verdadero apellido: “¡Nadie sabía quién era!”

Yanina Latorre no es su verdadero nombre. .

Yanina Latorre saltó a la fama bajo este apellido que adoptó luego de casarse con Diego Latorre, ex futbolista de Boca. Durante los años en los que asentó su carrera, no quiso dar indicios de su nombre varadero. Ahora que el tiempo pasó, se resignó a que la chicaneén con esto y reveló la verdadera razón por la que no usa su apellido original.

Cuando se planta en una guerra contra alguien de la farándula, una de las primeras chicanas que recibe la panelista es la que hace alusión a que no tiene su propio apellido, sino que usa el de su marido. Ante esto, ella se mostró impermeable a este tipo de comentarios y reveló la historia detrás del apellido que no usa.

“Mi apellido es Arruza. Cuando entré al colegio de los chicos, que era concha seca, la gente te empieza a decir 'la señora de Latorre'. Viste que la familia lleva el nombre de los pibes”, contó Yanina Latorre sobre cómo la comenzaron a bautizar. Y agregó el hecho que la terminó de convencer de usar el apellido de su pareja: “Latorre era potente. Cuando yo me abro el Facebook la primera vez, puse Yanina Arruza. Ni un seguidor”.

“¡Nadie sabía quién era! Vos te despersonalizás total, sos la mujer de Latorre. Bueno, puse Yanina Latorre y se me llenó de gente, chicos. ¡Y ahí vi el negocio! Abrí Twitter como Yanina Latorre y mirá dónde llegué, boludo”, expresó con orgullo por haber abandonado su nombre original.

En otra entrevista, más serena, que dio en los últimos días, también aclaró que su madre y el sitio del que viene tuvieron mucho que ver: “Uso el apellido de él. Traigo el cassette de boluda de mamá de colegio que me quedó. Mi mamá también usa el apellido de casada y no el de soltera. Y pensá que mi mamá se separó y mi papá ya se murió... Somos muy tradicionales”.

Fue así como Yanina Latorre destacó que la fama de su esposo terminó siendo la clave para dejar a Arruza en el olvido: “Cuando lo conocí, él estaba en la cresta de la ola y yo sólo era la esposa de Diego Latorre. Nunca lo negué”.

En lo que respecta a las críticas que recibe y a cómo buscan herirla con ésto, mencionó: “¡Me chupan un huevo todos! Yo hago lo que quiero. Es el nombre de mi familia. Me parecería raro hoy usar el apellido de soltera. Somos los Latorre. No sé por qué a la gente le molesta tanto mis elecciones de vida”.