El domingo 9 de febrero, Bad Bunny, el reconocido cantante puertorriqueño de reggaetón Benito Antonio Martínez Ocasio, protagonizó una presentación histórica durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

En un contexto marcado por la política antimigrante impulsada por Donald Trump, Bad Bunny optó por interpretar sus canciones en español, acompañado de una puesta escénica que resaltó la diversidad cultural y la unidad del continente americano. Sin mencionar explícitamente las medidas represivas del gobierno anterior, su espectáculo fue interpretado globalmente como una respuesta simbólica a dichas políticas.

Bad Bunny y un claro mensaje para Donald Trump

Mientras caminaba por el campo de juego, Bad Bunny estuvo escoltado por bailarines que portaban las banderas de diferentes países americanos, y en las pantallas se leía la frase: "Lo único más poderoso que el odio es el amor" ("The only thing most powerful than hate is love").

Al salir al escenario, el artista expresó con entusiasmo: "¡Qué rico es ser latino!", recibiendo una ovación masiva del público presente en el estadio.

El show contó con la participación de destacados artistas como Lady Gaga y Ricky Martin, además de la actuación de Green Day. Entre los asistentes se destacaron el actor chileno Pedro Pascal y la cantante colombiana Karol G, lo que subrayó aún más la diversidad cultural presente en el evento.

La repercusión de la actuación de Bad Bunny fue global, teniendo en cuenta que el Super Bowl es uno de los eventos más vistos y económicamente relevantes a nivel mundial.

Este espectáculo se suma al éxito del disco más reciente de Bad Bunny, "Debí tirar más fotos", en el que aborda de forma crítica y poética la realidad política de Puerto Rico, su isla natal.

Por su parte, Donald Trump criticó la presentación señalando que "nadie entiende lo que este tipo está diciendo" y afirmó que no representa "la grandeza de América", declaraciones que contrastan con la celebración del mensaje de unidad y diversidad que transmitió el artista.