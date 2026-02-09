Una mujer de 31 años fue rescatada luego de arrojarse a la zona de diques en el barrio porteño de Puerto Madero

Fuentes oficiales informaron que la víctima se sumergió en Pierina Dialessi 1976, entre Camila O‘Gorman y avenida Elvira Rawson de Dellepiane.

Dos móviles del SAME concurrieron de emergencia al lugar, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos y Policía de la Ciudad colaboraron en el salvataje.

La damnificada fue trasladada en estado inconsciente al Hospital Argerich del barrio de La Boca para recibir atención médica.