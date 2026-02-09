¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
Gran operativo

Rescataron a una mujer de 31 años que se arrojó al río en Puerto Madero

La víctima se sumergió en Pierina Dialessi 1976, entre Camila O‘Gorman y avenida Elvira Rawson de Dellepiane.

Por Redacción

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 12:03
El hecho ocurrió en Puerto Madero.

Una mujer de 31 años fue rescatada luego de arrojarse a la zona de diques en el barrio porteño de Puerto Madero

Fuentes oficiales informaron que la víctima se sumergió en Pierina Dialessi 1976, entre Camila O‘Gorman y avenida Elvira Rawson de Dellepiane.

Dos móviles del SAME concurrieron de emergencia al lugar, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos y Policía de la Ciudad colaboraron en el salvataje.

La damnificada fue trasladada en estado inconsciente al Hospital Argerich del barrio de La Boca para recibir atención médica. 

