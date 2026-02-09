En la madrugada del 9 de febrero de 2026, una discusión en la zona de boliches entre Colectora y calle 132, en Batán, terminó con la muerte de Lucas Nahuel Larroque, de 30 años. La víctima falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata luego de recibir una violenta golpiza.

Larroque intervino para proteger a la hija de su pareja y a una amiga, quienes estaban siendo agredidas verbalmente. Su intención de calmar la situación derivó en un enfrentamiento con un joven de 18 años que lo atacó brutalmente.

Según reportes policiales y videos que circulan en redes sociales, el agresor sorprendió a Larroque con un fuerte puñetazo que lo dejó en el suelo. Sin detenerse, le propinó una patada y luego se alejó para tomar impulso y golpearlo nuevamente en la cabeza, dejándolo inconsciente.

Tras el ataque, Larroque sufrió convulsiones en el lugar y fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El parte médico indicó un traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica. A pesar de los esfuerzos médicos, murió horas después.

La Comisaría 8va detuvo al agresor en el lugar del hecho. También fue arrestada una mujer de 24 años que intentó impedir el procedimiento policial. El fiscal Leandro Arévalo ordenó el traslado del sospechoso a la Alcaidía Penitenciaria de Batán.

Joven de 30 años asesinado tras pelea a la salida de boliche en Batán

Inicialmente la causa se inició como tentativa de homicidio, pero tras el fallecimiento de Larroque se procedió a recaratular el caso como homicidio. El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

La comunidad de Mar del Plata se encuentra consternada ante este nuevo episodio de violencia nocturna que terminó con la vida de un joven que solo intentaba proteger a otras personas en un momento de conflicto.