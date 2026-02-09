En febrero de 2026, Argentina vivirá un fin de semana extralargo debido a la celebración del Carnaval, un evento tradicional que este año se extiende durante cuatro días consecutivos.

Los días feriados de Carnaval serán el lunes 16 y martes 17 de febrero, conforme al calendario oficial publicado por la Jefatura de Gabinete. Estos feriados son inamovibles, lo que suma al sábado 14 y domingo 15, conformando un receso prolongado para quienes deseen aprovecharlo.

El carnaval símbolo de la cultura popular argentina

El Carnaval es una festividad profundamente arraigada en la cultura argentina, marcada por desfiles, murgas y celebraciones populares. Esta fecha precede a la Cuaresma, un período de 40 días dedicado a la reflexión y sobriedad que culmina con la Pascua.

La fecha del Carnaval varía cada año porque depende del calendario litúrgico católico, que se basa en ciclos lunares para definir la Cuaresma y la Pascua.

En todo el país se celebra el Carnaval, aunque destacan especialmente los eventos en Gualeguaychú, Entre Ríos, reconocida como la capital nacional del Carnaval por sus grandes corsos y desfiles masivos. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, barrios como Boedo, San Telmo y Colegiales se visten de color y música con las tradicionales murgas y festejos callejeros.

Carnaval 2026 en Argentina: días feriados y calendario oficial

La Ley 27.399 y la Ley de Contrato de Trabajo garantizan que estos feriados sean nacionales y obligatorios. Por ello, quienes deban trabajar durante el lunes 16 o martes 17 de febrero recibirán una compensación equivalente al doble de su jornada laboral habitual, como reconocimiento a la jornada de descanso que estipula la ley.

Además del Carnaval, el calendario 2026 incluye otros feriados y días no laborables que conmemoran fechas históricas y religiosas, además de promover el turismo, permitiendo a la población planificar con anticipación sus actividades personales y laborales.