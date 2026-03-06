Después de mantener su relación alejada de la atención pública durante más de una década, Ryan Gosling y Eva Mendes sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntos por primera vez en un evento público. La ocasión especial fue el cumpleaños número 52 de Eva, celebrado el 5 de marzo de 2026 en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Ryan Gosling, quien asistió al programa para promocionar su próxima película "Proyecto fin del mundo" (Project Hail Mary), estrenándose el 19 de marzo, aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a su esposa con una emotiva sorpresa en vivo. El actor pidió permiso para hacer un llamado especial al público, destacando la profunda admiración de Mendes por los docentes, mencionando que ella aún conserva con orgullo una banda de guardiana de pasillos de su infancia.

Sorpresa de amor

Ante la reacción positiva de la audiencia, Gosling invitó a Eva a unirse al set sin que ella supiera de la sorpresa, lo que generó gran expectación. Cuando la actriz apareció, el público la recibió con aplausos y ovaciones. Gosling la saludó con ternura: "Hola, corazón", mientras ella, emocionada, agradeció tímidamente.

La celebración continuó con la presentación de la banda de marcha de la escuela secundaria North Bergen de Nueva Jersey, que interpretó el tradicional "Feliz cumpleaños" acompañada de bombos y platillos. En ese momento, Mendes se aferró al brazo de su esposo y finalmente rompió su habitual reserva al abrazarlo y darle un beso, sellando un momento único en su historia pública.

Desde que iniciaron su relación hace 15 años tras conocerse en el rodaje de "The Place Beyond the Pines", Ryan Gosling y Eva Mendes han mantenido su vida privada resguardada, evitando asistir juntos a eventos o alfombras rojas. La pareja tiene dos hijas: Esmeralda, de 11 años, y Amada, de 9.

Esta aparición en "The Tonight Show" representa un gesto público excepcional que emocionó tanto a sus admiradores como a la audiencia, evidenciando una faceta más abierta y cercana de la pareja, que hasta ahora se había mantenido en silencio frente a los medios.