Joaquín Panichelli se convirtió en una pieza fundamental para la llegada de Eduardo Coudet al banco de River, iniciando la sucesión de Marcelo Gallardo al frente del plantel profesional Millonario.

Justamente, los millones de la transferencia que el Alavés concretó por el pase del goleador argentino al Racing de Estrasburgo le reportaron al club de Núñez un 20% de la misma ya que retuvo parte de su ficha al momento de cederlo a España.

Cuando Panichelli dejó River fue una verdadera apuesta para el Alavés en el 2023. Una apuesta deportiva que rindió muy bien en lo económico y deportivo ya que los franceses se interesaron por él y abonaron 16 millones de euros en el mercado de pases del 2025.

Como suele suceder en este tipo de casos, la decisión del vendedor fue dejar para último momento el saldo pendiente a River, que ahora tomó ese crédito como moneda de cambio para resarcir a los europeos ante la salida del entrenador en la definición de La Liga, en plena lucha por la permanencia.

Cuánto costó

El monto del contrato por dos años entre Coudet y River no trascendió, pero sí que habrá un pago de 1,6 millones de euros entre clubes.

De esta manera, Alavés reducirá ostensiblemente su columna del debe y en Núñez todos contentos con una pronta resolución en la contratación del nuevo técnico.

Mientras tanto, Panichelli continúa haciendo goles en Francia, pujando por ganarse una de las últimas plazas a la Copa del Mundo con la Selección Argentina.