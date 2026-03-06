¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 06 de Marzo, Neuquén, Argentina
PROPUESTA RECREATIVA DEPORTIVA

La tradicional Bajada del Limay se cumplirá este sábado entre Plottier y Neuquén

Con punto de partida en el balneario Valentina Brun de Duclot en Plottier y finalización en el balneario Sandra Canale en el paseo costero de Neuquén capital

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 17:47
La Bajada del Limay con una propuesta familiar y al aire libre

Una nueva edición de la tradicional Bajada del Limay se realizará este sábado 7 de marzo desde las 9, con punto de partida en el balneario Valentina Brun de Duclot en Plottier y finalización en el balneario Sandra Canale en el paseo costero de la ciudad de Neuquén capital, en un recorrido que cada año reúne a vecinos y vecinas que eligen el río como espacio para el encuentro y el movimiento.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Promoción para Estilos de Vida Activos anunció una nueva edición de la tradicional Bajada del Limay, una propuesta recreativa que combina actividad física, contacto con la naturaleza y participación familiar en uno de los escenarios más convocantes de la ciudad.

Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca seguir consolidando hábitos saludables, promover el deporte recreativo y generar experiencias compartidas al aire libre, en un entorno natural privilegiado.

