Una nueva edición de la tradicional Bajada del Limay se realizará este sábado 7 de marzo desde las 9, con punto de partida en el balneario Valentina Brun de Duclot en Plottier y finalización en el balneario Sandra Canale en el paseo costero de la ciudad de Neuquén capital, en un recorrido que cada año reúne a vecinos y vecinas que eligen el río como espacio para el encuentro y el movimiento.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Promoción para Estilos de Vida Activos anunció una nueva edición de la tradicional Bajada del Limay, una propuesta recreativa que combina actividad física, contacto con la naturaleza y participación familiar en uno de los escenarios más convocantes de la ciudad.

Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca seguir consolidando hábitos saludables, promover el deporte recreativo y generar experiencias compartidas al aire libre, en un entorno natural privilegiado.