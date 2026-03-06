En la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, la bandera argentina fue portada por el neuquino Enrique Plantey, abanderado de la delegación nacional, uno de los referentes del esquí adaptado en el país. El acto tuvo lugar en la histórica Arena de Verona, en la homónima ciudad italiana.

El equipo argentino estará integrado por tres representantes que competirán en distintas disciplinas del esquí adaptado. Además de Plantey, participarán Nicolás Lima y Omar Lorenzo, ambos oriundos de Tierra del Fuego, quienes disputarán pruebas de esquí de fondo adaptado. En el caso del deportista neuquino, competirá en esquí alpino adaptado, una disciplina en la que ya consiguió resultados históricos para el país y para el deporte latinoamericano.

Cuándo compite Enrique Plantey en Milano-Cortina 2026

El calendario del esquiador argentino en estos Juegos incluye cinco pruebas dentro del programa de esquí alpino.

Downhill: sábado 7 de marzo – 09:30 (Italia) / 05:30 Argentina

Super-G: lunes 9 de marzo – 09:30 (Italia) / 05:30 Argentina

Combinada Alpina: martes 10 de marzo – 09:00 (Italia) / 05:00 Argentina

Slalom Gigante: viernes 13 de marzo – 09:00 (Italia) / 05:00 Argentina

Slalom: domingo 15 de marzo – 09:00 (Italia) / 05:00 Argentina

Con su participación en Milano-Cortina 2026, Plantey vuelve a representar al país en el máximo escenario del deporte paralímpico de invierno, con la expectativa de repetir ó superar su histórica actuación anterior.

El récord histórico de Plantey en Beijing 2022

Plantey llega a estos Juegos luego de lograr en los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 un cuarto puesto mundial en slalom gigante, el mejor resultado alcanzado por un esquiador latinoamericano en la historia del esquí alpino, tanto en la modalidad convencional como en el deporte adaptado.

Ese resultado marcó un récord absoluto para América Latina en esta disciplina y posicionó al neuquino entre los principales referentes internacionales del esquí adaptado.Cuatro años después de aquella actuación histórica, el atleta vuelve al escenario paralímpico con el objetivo de competir nuevamente entre los mejores del mundo.