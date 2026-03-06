La aerolínea Emirates programó dos vuelos para repatriar a ciudadanos argentinos que quedaron varados en Dubái debido al conflicto bélico en Medio Oriente y las restricciones al espacio aéreo regional.

Según informaron fuentes de la compañía a Noticias Argentinas, los vuelos están previstos para el domingo 8 y el lunes 9 de marzo dentro de un cronograma reducido de operaciones.

Ambos servicios partirán desde Dubái con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, realizando una escala técnica en Río de Janeiro, Brasil.

Los vuelos identificados como EK0247 despegarán de Dubái a las 8:05 y llegarán a Ezeiza a las 21:10. Luego regresarán hacia Medio Oriente como EK0248, con salida prevista a las 23.

Reapertura parcial del espacio aéreo

La operación será posible tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional, lo que permite retomar gradualmente algunos vuelos comerciales con condiciones de seguridad.

Desde la compañía aérea señalaron que el restablecimiento de la programación dependerá de la disponibilidad del espacio aéreo y de los requisitos operativos vigentes, manteniendo a la seguridad como prioridad central.

Además, Emirates recomendó que los pasajeros solo se presenten en el aeropuerto si cuentan con una reserva confirmada y pidió seguir las actualizaciones a través de emirates.com y sus canales oficiales en redes sociales.

Gestiones del Gobierno argentino

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, encabezó negociaciones con el gobierno emiratí y con la aerolínea Emirates para asegurar los cupos necesarios para el regreso de los argentinos.

Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, había señalado que el consulado y la embajada argentina en Dubái trabajan para ubicar a los ciudadanos en los distintos vuelos disponibles.

Quirno recomendó a los argentinos permanecer en Dubái mientras se organizan los traslados, ya que se mantienen gestiones con las aerolíneas que operan vuelos de regreso.

Más de 1.500 personas varadas en Dubái

El cierre casi total del espacio aéreo regional se produjo tras la represalia iraní y la ofensiva militar aliada, lo que provocó cancelaciones masivas de vuelos.

Como consecuencia, alrededor de 1.500 ciudadanos de distintas nacionalidades quedaron varados en el hub aéreo de Dubái, uno de los principales centros de conexión internacional.

Desde la Cancillería argentina se desaconsejó realizar traslados terrestres hacia Omán o Arabia Saudita, debido a la falta de garantías de seguridad en rutas transfronterizas.

La prioridad del Ministerio de Relaciones Exteriores es que los argentinos que se encontraban en tránsito —principalmente provenientes de Israel y Qatar— permanezcan en centros urbanos con infraestructura y servicios, hasta que se normalice la frecuencia de los vuelos comerciales.