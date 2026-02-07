A cinco meses de una de las pérdidas más duras de su vida, Fabián Cubero volvió a conectarse con el recuerdo de su papá en un contexto inesperado. El ex futbolista atraviesa un duelo profundo desde la muerte de su padre, ocurrida en Mar del Plata, donde vivía junto a su compañera de toda la vida. Aunque el tiempo avanza, la ausencia sigue siendo difícil de asimilar y cualquier gesto puede activar la emoción contenida.

Esa sensibilidad quedó expuesta durante su participación en el ciclo “Fernet con Grego”, el programa que conduce Grego Rosello, al que asistió junto a Mica Viciconte. Lo que parecía una consigna lúdica del formato terminó convirtiéndose en una escena conmovedora que impactó tanto a los presentes como a la audiencia.

Todo se desencadenó cuando el conductor le acercó un sobre con una frase impresa y le pidió que adivinara quién la había dicho. Al leerla en voz alta: “Vos tenés que ser vago y atorrante pero buena persona”, Fabián Cubero no pudo continuar. La emoción lo desbordó de inmediato y la voz se le quebró frente a cámara.

Sin necesidad de avanzar, el ex jugador lo dijo todo con pocas palabras: “No hace falta que la lea, esta frase me la dijo mi papá, que lo perdí el año pasado. Me acuerdo siempre lo que me dijo”. El silencio posterior reflejó la carga simbólica de ese mensaje que aún hoy guía su vida.

Dentro del sobre había otro detalle cargado de significado: el logo del club donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Cubero recordó que la institución estaba junto a una vía del tren y que su tío era el técnico. “Dirigía la categoría de mi hermano, que es dos años más grande, pero como era mi tío me dejaba jugar. Por eso empecé antes”, explicó.

Al profundizar sobre la frase, dejó en claro el legado recibido. “Mi viejo siempre ponderó ser buena persona. Más allá de ser buen futbolista o llegar a la gloria, para él lo más importante era eso”, remarcó Fabián Cubero, visiblemente conmovido.

El padre del ex defensor también estuvo ligado al fútbol desde joven y fue una figura reconocida en Mar del Plata. Tras retirarse, continuó como entrenador y reclutador en las inferiores de Vélez, pero quienes lo conocieron destacan, por sobre todo, su enorme corazón y sus valores, esos que hoy siguen vivos en su hijo.