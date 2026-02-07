La gestión encabezada por el gobernador Rolando Figueroa tiene a la gestión del agua como uno de sus ejes prioritarios, avanzando en proyectos estratégicos, ampliaciones de redes y nuevas obras en localidades clave. A través de la articulación de financiamiento externo y recursos propios, se busca saldar deudas históricas y garantizar servicios públicos esenciales, reduciendo desigualdades en la calidad de vida de la población.

Dentro de este esquema de inversión, se destaca la ampliación de la Planta Potabilizadora Mari Menuco, una obra fundamental para acompañar el crecimiento poblacional de la región de la Confluencia y mejorar la capacidad de abastecimiento en un conglomerado donde la demanda de agua ha aumentado de manera sostenida.

A estas acciones se suman nuevas redes de agua potable y cloacas en ciudades y pueblos que arrastraban serias dificultades en la prestación de estos servicios, generando situaciones de inequidad. El plan provincial contempla intervenciones integrales, que incluyen tanto obras nuevas como la modernización y refuncionalización de sistemas existentes, priorizando la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la adaptación a los desafíos ambientales actuales.

La articulación entre distintos niveles del Estado fue fundamental para poner en marcha estas obras. El Gobierno provincial gestionado apoyos financieros de organismos internacionales, al tiempo que refuerza su compromiso con recursos propios. Esta combinación permite avanzar con ritmo sostenido, generando puestos de trabajo locales y la dinamización de la economía en las regiones beneficiadas.

En la actualidad, el esquema de inversión incluye tres obras de remodelación o construcción de nuevas plantas potabilizadoras, cuatro refuncionalizaciones o nuevas plantas de tratamiento de líquidos cloacales, 11 cisternas de almacenamiento que totalizan 7.825 metros cúbicos, más de 72 kilómetros de acueductos, 15.500 metros de redes cloacales, dos nuevas perforaciones y más de 30 intervenciones de mantenimiento y limpieza de perforaciones existentes.

Como resultado de una decisión política firme, que entiende al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho y no un privilegio, el Gobierno provincial lleva adelante inversiones orientadas a igualar oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos y neuquinas.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló que “Neuquén está saldando una deuda hídrica histórica a través de inversión, planificación y una fuerte presencia del Estado en el territorio”.

“Esta inversión no solo garantiza el derecho al agua potable y al saneamiento, sino que también cuida el ambiente, protege nuestros ríos y espejos de agua, y promueve un nuevo compromiso ciudadano para el uso responsable del recurso en un contexto de cambio climático”, expresó Esteves.

En el Paraje Auquinco, donde viven alrededor de 40 familias, se encuentra próximo a iniciarse una obra incluida dentro del primer crédito otorgado por la CAF, que permitirá dotar al paraje de agua potable segura, con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos, generando un cambio sustancial en la vida de la comunidad.

Actualmente, Auquinco no cuenta con un sistema formal de agua potable: el suministro se realiza mediante la captación de agua cruda proveniente de la turbina de la microcentral del EPEN, sin tanque de reserva, con una red de distribución precaria que no alcanza a la totalidad de los hogares.

La obra contempla una intervención integral que incluye la construcción de una nueva toma de agua, un acueducto de alimentación, la instalación de tanquillas rompecarga y un tanque de reserva, una sala de cloración, redes de distribución y conexiones domiciliarias. Además, se ejecutará un cerco protector en la zona de captación para evitar el ingreso de animales y preservar la calidad del recurso.

Para minimizar el impacto ambiental, los trabajos se realizarán mediante excavaciones manuales y el uso de herramientas livianas, respetando las condiciones naturales del entorno.