El incumplimiento de Nicole Neumann que llevó a Fabián Cubero a denunciarla

Lo que parecía ser un viaje de disfrute familiar se convirtió, inesperadamente, en una nueva batalla judicial. Nicole Neumann armó las valijas rumbo a Suecia para reencontrarse con parte de su familia. Sin embargo, todo terminó en un tenso conflicto con Fabián Cubero, quien no dudó en llevar el tema a la Justicia por no poder compartir tiempo junto a sus hijas durante las vacaciones de invierno.

Según trascendió este miércoles en LAM, el exfutbolista presentó una denuncia por incumplimiento en el régimen de comunicación con sus hijas. La lectura del documento, a cargo de Ángel de Brito, expuso con claridad los motivos del reclamo: “Otra vez a la Justicia, este tema parecía resuelto, se habían tranquilizado, pero no. Inicia Fabián Cubero por un incidente de comunicación con las hijas. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”.

El foco del enojo, según explicó el conductor, está puesto en una modificación que Nicole habría hecho sin consultar. “Le correspondía al señor Cubero la compañía de sus hijas menores a partir del día 23 de julio (...). De forma absolutamente inaceptable, la señora ha desobedecido de manera consciente y de manera premeditada los términos de dicho acuerdo”.

El problema se habría originado días antes, cuando Nicole Neumann informó a través de un grupo de WhatsApp ligado a la terapia de co-parentalidad que, por error, había sacado pasajes de regreso para el 26 de julio. Pero para el ex futbolista, lejos de tratarse de un descuido, fue una maniobra calculada. “No estamos frente a una omisión involuntaria, sino a una maniobra burda y maliciosa”, se expresó en la denuncia.

Incluso, Fabián Cubero sostuvo que sus hijas ya sabían con anticipación que volverían después de lo pactado. “Esto demuestra que la señora Nicole nunca tuvo intención de cumplir con lo acordado y que desde un principio actuó de mala fe (...). Este accionar reiterado provocador y desafiante por parte de la señora Nicole no puede ni debe pasar inadvertido por el tribunal”.

En su presentación judicial, el exjugador solicitó medidas estrictas para evitar nuevos conflictos: “Se solicita la renovación inmediata del permiso de salida del país conferido a la señora Nicole (...). En adelante, y como condición para toda salida internacional futura, deberá exigirse a la progenitora que acredite en forma fehaciente los pasajes de ida y vuelta, incluyendo fechas, horarios y condiciones de traslado con una antelación no menor a 30 días”.

Como si todo esto no fuese suficienta, vale recordar que Nicole Neumann viene de bajarse de su programa en El Trece sumergida en otro escándalo. Su reciente renuncia a Los 8 Escalones generó revuelo, sobre todo después de que se anunciara que Pampita sería la nueva conductora del ciclo. Consultada por Ángel de Brito, la modelo respondió tajante: “Antes de ir a Europa había avisado que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos”.

Y si bien los rumores apuntaban a una interna con Carolina Ardohain, Nicole intentó despejarlos: “Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción. Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz demanda mucho”.