El nombre de Morena Rial volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática por un giro inesperado en su presente personal y judicial. La información fue revelada en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, donde detallaron cómo atraviesa sus días desde que se encuentra detenida en el penal de Magdalena, a la espera de definiciones clave sobre su futuro procesal.

Según se contó en el programa, el cambio en Morena Rial sería notorio puertas adentro del establecimiento penitenciario. Desde su ingreso, en septiembre de 2025, comenzó un seguimiento psicológico sostenido que se convirtió en uno de los ejes centrales de su día a día. Este tratamiento, remarcaron, es considerado fundamental por su defensa, que lo utiliza para demostrar una evolución en su conducta.

Pero el proceso no se limita al plano emocional. De acuerdo a la información difundida en LAM, Morena Rial también se sumó a una rutina laboral dentro del penal. Actualmente realiza tareas administrativas vinculadas a la biblioteca, donde colabora con la clasificación de libros y el registro de ingresos, cumpliendo una jornada extensa de 9 a 18 horas.

Incluso, trascendió que Morena Rial manifestó su intención de continuar con estas responsabilidades y avanzar con estudios formales. Este compromiso con el trabajo y la educación fue interpretado como una señal clara de cambio y de adaptación a un contexto adverso, algo que no pasó inadvertido para quienes siguen de cerca su causa.

En el plano familiar, se supo que mantiene contacto frecuente con Jorge Rial y con su hermana Rocío Rial. Ambos estarían al tanto de su estado anímico y de cada novedad judicial. Sin embargo, pese a ese vínculo permanente, las visitas presenciales habrían sido escasas desde que se encuentra detenida.

Otro detalle que llamó la atención tiene que ver con su manejo de la ansiedad. En el programa contaron que uno de los pedidos más reiterados de Morena Rial sería que le acerquen hielo, que consumiría como una forma de aliviar el estrés y la angustia que le provoca el encierro prolongado.

Por último, en LAM revelaron que Morena Rial recibe un trato diferencial dentro del penal. No comparte celda con otras internas y su contacto es únicamente con una celadora. Esta medida habría sido adoptada para resguardarla y evitar posibles situaciones de aprovechamiento vinculadas a su apellido y a la alta exposición pública de su familia.