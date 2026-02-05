Morena Rial atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y judicial. Desde hace cuatro meses permanece detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, imputada con prisión preventiva por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción. En ese contexto, la joven se prepara para vivir una fecha muy especial lejos de la libertad.

Luego de haber pasado tanto Navidad como Año Nuevo dentro del penal, el calendario vuelve a golpear fuerte. Este domingo 8 de febrero, Morena Rial cumplirá 27 años privada de su libertad, una situación que genera preocupación en su entorno y suma un nuevo capítulo a su complicado presente.

La información fue revelada por Facundo Ventura, quien dio detalles sobre cómo será esa jornada tan particular para la madre de Francesco y Amadeo. En el programa La mañana con Moria (El Trece), el panelista explicó cuál será el panorama para ese día tan esperado.

“Morena pasará su cumpleaños número 27 en la cárcel y por ahora, sólo tiene confirmada una visita para ese día”, aseguró Facundo Ventura, dejando en claro que el círculo que la acompañará será extremadamente reducido dentro del penal de Magdalena.

Luego, el periodista profundizó y despejó las dudas sobre quién estará presente: “Por ahora, el único que va a estar presente en el cumpleaños de Morena Rial este domingo es su abogado Martin Leiro”. Además, aclaró una ausencia que llamó la atención: “Por el momento Jorge Rial no puede ir”.

En relación con los vínculos familiares, Facundo Ventura también reveló que el contacto con su padre está completamente cortado. “Con mi papá hace rato no tiene relación”, remarcó, confirmando el distanciamiento entre Morena Rial y Luis Ventura.

Por último, el panelista se refirió a la situación procesal de Morena Rial y a la posibilidad de acceder a la prisión domiciliaria. “Me habían dicho fines de febrero pero lo último que me habían dicho es que se complicó la situación”, sentenció, dejando abierta la incertidumbre sobre su futuro inmediato.

Así, Morena Rial enfrentará su cumpleaños número 27 en un contexto marcado por la soledad, la espera judicial y una única visita que, al menos por ahora, será el único gesto de acompañamiento en una fecha cargada de simbolismo.