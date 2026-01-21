No fue una pregunta ni una respuesta. Fue una frase lanzada al pasar, sin preparación, que dejó a todos mirando alrededor para confirmar si habían escuchado bien. En medio de una noche distendida de MasterChef Celebrity, Wanda Nara sorprendió a Maxi López con una confesión que nadie esperaba y que cambió el tono del estudio en cuestión de segundos.

El momento se dio mientras Maxi López atravesaba su regreso al programa, luego de ausentarse por el nacimiento de su hijo Lando. La charla entre ambos no tenía un rumbo claro ni parecía apuntar a un remate. Comentarios sueltos, gestos de complicidad y referencias familiares fueron armando un clima íntimo que contrastó con la dinámica habitual del reality.

En ese intercambio, Wanda Nara se permitió un comentario con ironía que sacó una risa generalizada. “No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes, ¿lo traés en la valija?”, le dijo, sin interrumpirlo del todo mientras él seguía concentrado en la cocina. El tono era liviano, casi de sobremesa.

La conversación derivó hacia el recién nacido. Maxi López contó que Lando tiene rasgos similares a Constantino, su hijo del medio, a quien en la familia llaman “Coki”. Ese recuerdo activó una reacción inmediata en Wanda Nara. “Él era un muñequito”, soltó, con una sonrisa que marcó un giro emocional en el diálogo.

A partir de ahí, Maxi López habló de los primeros días como padre y de las dificultades iniciales. “A mí me cuesta un poco cuando son chiquititos”, reconoció, al explicar que Daniela fue quien se ocupó del primer cambio de pañal. La escena, contada sin grandilocuencia, terminó de correr la charla hacia un terreno inesperado.

Sin levantar la voz ni buscar efecto, Wanda Nara dejó caer la frase que detonó todo. “Ay me dio ganas, Maxi, de un bebé”, dijo. El desconcierto fue inmediato. “¿Un qué?”, reaccionó él, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Wanda no corrigió ni retrocedió. “Me dieron ganas, te vi a vos con él y dije: ‘Qué lindo’”, agregó.

La reacción en el estudio fue instantánea. Risas, miradas cruzadas y comentarios al pasar sellaron el momento. “Lo veo y lo quiero”, lanzó el Chino Leunis, sumándose al clima de sorpresa general. La charla siguió, pero algo ya había cambiado: una frase espontánea había desplazado el eje de la noche sin necesidad de explicaciones ni remates.