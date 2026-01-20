Durante meses, el silencio fue casi una estrategia. Rumores, versiones cruzadas y disputas públicas ocuparon el centro de la escena, mientras Wanda Nara elegía responder a cuentagotas. Esta vez, sin embargo, decidió frenar la especulación y hablar desde otro lugar, más calmo y directo, sobre una relación que sigue siendo observada con lupa.

La oportunidad apareció en un ida y vuelta con sus seguidores en redes sociales. Después de desmentir versiones sobre supuestas deudas y conflictos laborales, Wanda Nara habilitó preguntas más personales y no esquivó una de las más sensibles: cómo es hoy el vínculo con Mauro Icardi, con quien atravesó uno de los enfrentamientos mediáticos más intensos del último tiempo.

Lejos del tono confrontativo que dominó otras etapas, Wanda Nara sorprendió con una respuesta que marcó un cambio. “Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, escribió, dejando en claro que, más allá de las diferencias, hay un punto de unión que no se rompe.

Esa definición no aparece aislada. El trasfondo judicial sigue activo y es parte del escenario que condiciona cada gesto. El pedido de restitución internacional impulsado por Mauro Icardi, para que sus hijas residan con él en Turquía, continúa su curso en la Justicia y mantiene abiertas varias tensiones que todavía no encuentran resolución.

En ese contexto, Wanda Nara volvió a marcar su postura cuando le consultaron por la escolaridad de sus hijas. “Mis hijos hace dos años van a un colegio acá. Aman Argentina, tienen muchos amigos y a toda la familia acá”, respondió, reafirmando una decisión que ya había defendido en otras oportunidades y que sigue siendo central en el conflicto.

Mientras tanto, del lado de Mauro Icardi circulan versiones sobre su continuidad en el Galatasaray y la posibilidad de extender su contrato hasta 2028. Esa proyección deportiva refuerza la idea de una vida instalada en Turquía, donde el futbolista se muestra cada vez más afianzado, tanto en lo profesional como en lo personal.

Entre declaraciones, procesos judiciales y rumores persistentes, Wanda Nara eligió poner el acento en un punto concreto. Sin negar las diferencias ni minimizar los conflictos, dejó una frase que funciona como límite y definición al mismo tiempo. “Vamos a ser familia para siempre”, escribió, cerrando el tema sin promesas ni explicaciones de más