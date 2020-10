El candidato de Evo ganó en primera vuelta en Bolivia

Luis Arce, candidato del exmandatario Evo Morales, ganó la elección presidencial de Bolivia en primera vuelta con 52,4% de los votos, según un conteo rápido divulgado por los medios local.

En conferencia de prensa este lunes por la mañana, Morales sostuvo desde Buenos Aires, donde reside desde hace ocho meses.: "Hermanas y hermanos, el pueblo está consciente para decir: ‘No a la dictadura. Quiero aprovechar para decir que el año pasado ganamos, sin ningún fraude y este resultado lo demuestra, sin golpe", afirmó. Mientras que contó que por el festejo, las llamadas telefónicas no lo dejaron dormir, y dijo: "Nuestro pecado es haber sido anticapitalista, que nuestra lucha sea anti colonialista. Estados Unidos no quería nuestra victoria".

"Recuperamos con la conciencia la democracia, no con violencia. No podía entender cómo usaron la biblia para matar, robrar, para despreciar al próximo. Soy católico, mi madre me enseñó que la biblia a es sagrada. Pensé que tal vez estábamos volviendo al tiempo de la inquisición", dijo y agregó: "Soportamos, aguantamos tanta provocación".