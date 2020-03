"Los argentinos nos dan envidia y pena, están perdiendo un tiempo de oro"

Desde diferentes puntos del mundo, vecinos y profesionales llaman a que los argentinos tomemos consciencia de la magnitud de la pandemia que se está atravesando. Teniendo en cuenta que en "ojos del mundo" ven cómo algunos "aprovechan" esta cuarentena y deciden tomarse "vacaciones". Lo vimos, por ejemplo, en Monte Hermoso y en Villa Gesell. Colas interminables de vehículos, tratando de ingresar a las localidades balnearias, en plan de "turistas".

En las últimas horas se hizo viral un vídeo de una médica española hablando sobre las diferentes medidas del Gobierno y las reacciones de la gente en Argentina frente a la pandemia del coronovirus.

En el vídeo, la mujer vestida con un ambo verde y cubierta con una gorra médica, un barbijo y una cofia, le habló a la Argentina. En un primer momento a los que no se toman en serio esta situación: "Vosotros fuera de Argentina son noticia porque no os están tomando en serio todo lo que es un protocolo de una pandemia. Nos llegan imágenes de que estáis de vacaciones. De que hay aglomeraciones en las playas. Que no estáis cumpliendo la cuarentena".

Luego, hizo hincapié sobre las medidas tomadas por el Presidente Alberto Fernández: "De verdad nos dais envidia porque ojalá que nuestro gobierno hubiera tomado las medidas como ha hecho el vuestro desde el principio. Lo hubiéramos respetado a rajatabla".