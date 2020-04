El bebé que se recuperó del coronavirus da esperanza a un país

La pandemia que tiene en vilo al mundo no respeta edades ni condiciones específicas para propagarse. Ante el avance de las muertes y los contagiados por coronavirus surgió una ´´luz´´ de la mano de un bebé de tan solo 6 meses. Leonardo, después de unos largos 50 días derrotó al virus y le da esperanzas a Italia. Luchó contra la enfermedad y ahora le dieron el alta médica.

Noticias Relacionadas Una beba está internada con coronavirus

Marco Ballarini, alcalde del pueblo de Corbetta, una pequeña ciudad de 18.000 habitantes, ubicada cerca de Milán, en la región de Lombardía, la más castigada por el Covid-19, donde Leonardo vive con sus papás, con alegría recibieron al pequeño: "Hoy miramos la cara maravillosa de la esperanza. Le damos la bienvenida a casa al pequeño Leonardo. Le acaban de dar de alta en el hospital”.

El bebé fue sometido a una prueba cuando sus padres lo llevaron al hospital casi dos meses atrás y fue diagnosticado con Covid-19.

Como ya es sabido, el brote no distingue edad, género, raza o religión. La cepa del COVID 19 parece no tener límite y por lo que respecta a la Argentina, la conmoción llegó en el día de ayer, luego de que confirmara que una beba de apenas dos meses se encuentra internada en un hospital de Chaco con coronavirus. La pequeña es de Entre Ríos y se encuentra junto a su familia en la provincia del norte del país, Chaco, dado que no pudieron regresar tras decretarse la cuarentena.