Niños trataron de cortarle el cable de internet a la maestra

El hecho sucedió el 2 de Mayo pasado en la ciudad española de Albacete y la curiosa picardía de estos dos niños se convirtió en noticia internacional.

Dos pequeños niños de nueve años pergeñaron un ingenioso plan que consistió en ir hasta el domicilio de su maestra de grado durante la hora diaria que las autoridades permitieron para salir de casa y cortarle el cableado de internet para que dejara de enviarles tarea.

Al llegar hasta el lugar donde vive su maestra, los dos niños alcanzaron el cableado con la ayuda de una escalera, pero cuando iban a cortar los cables, fue la misma docente quien los descubrió en el acto. “Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos. Me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían pero desde luego algo bueno no era”, dijo la maestra, que luego de sorprenderlos llamó a la policía.

Los padres de ambos niños acompañaron a los pequeños a declarar a la comisaría, y allí ellos confesaron los motivos de la travesura. "Nos da mucha tarea" habrían dicho los pequeños a los efectivos.

Finalmente, los padres de los pequeños aseguraron que se iban a hacer cargo de las reparaciones correspondientes. Recién allí la mujer decidió retirar la denuncia policial contra los niños.

Más allá del hecho puntual de la picardía de los pequeños, que podía fácilmente resolverse de forma personal con los padres de los niños, la decisión de la docente de involucrar en primera instancia a la policía explica bastante bien por qué la "seño" no es muy querida por sus alumnos.