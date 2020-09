Conocé cómo es el actual debate científico sobre la pandemia

Para muchos expertos que estudian y teorizan sobre la pandemia de Coronavirus, hay un concepto que es más o menos clave: la "inmunidad colectiva" sería la única solución a largo plazo para la COVID-19, sea gracias a una vacuna, o a un contagio inevitable. Incluso si estuviera la vacuna en los próximos meses, muchos epidemiólogos ponen reparos en su efectividad como solución definitiva. Por eso, cada vez se abre más el debate sobre el escudo que supondría la inmunidad de rebaño.

¿Qué es la inmunidad de rebaño? El concepto entiende que suficientes personas se vuelven resistentes a una enfermedad, a través de la vacunación o la exposición previa, y esta no puede propagarse significativamente entre el resto de la población. Por eso, sin una vacuna disponible para COVID-19, la inmunidad de rebaño depende de que suficientes personas de la población se infecten para disminuir el impacto de la enfermedad. Por supuesto, que muchos contagios, suponen muchas muertes. Pero ¿cómo reaccionó el mundo ante esta situación que parece inevitable? ¿Cuál es el mejor camino a seguir, teniendo en cuenta cara arista de la pandemia? La ciencia se debate entre posiciones más, o menos flexibles:

Anders Tegnell, sanitarista a cargo de la Agencia de Salud sueca.

“Hacer cuarentena es como intentar matar una mosca con un martillo”.

Al principio criticado, pero ahora aclamado por los ciudadanos de su país, que le agradecen por no haber cerrado las escuelas, y por un verano "de libertad". En Suecia no hay Ministerio de Salud, sino una agencia sanitaria que diseña estrategias de salud pública y que el Gobierno acepta sin pestañar. En todos estos meses, a Tegnell, que está al frente de esa agencia, no le han objetado ninguna de sus decisiones, a pesar de que casi todas fueron contrarias a la ortodoxia global.

Tegnell diseñó una estrategia “no de soluciones rápidas, sino un sistema de largo plazo para pasar muchos años conviviendo con la enfermedad, donde tiene un peso específico la imunidad que va adquiriendo la comunidad”. El arquitecto del modelo sueco dice que nunca apostó a la inmunidad de rebaño, pero admite que eso ayudará para que el brote de otoño, que ya se insinúa, sea mucho más leve en su país. A medida que vuelven a aumentar los casos en casi todos los países europeos, los contagios se hundieron durante el verano en Suecia. Ahora están un 90% por debajo de su pico de fines de junio y por debajo de Noruega y Dinamarca por primera vez en cinco meses.

Tegnell cree que otros países han “sacrificado la cienca por lo emocional y lo político”. No titubeó ni siquiera cuando se dispararon las muertes de ancianos en geriátricos suecos.

“No creemos que sea viable tener este tipo de cierre, apertura y cierre drásticos. No se pueden abrir y cerrar escuelas. Y probablemente tampoco puedas abrir y cerrar restaurantes y cosas así muchas veces. Una o dos veces, sí, pero luego la gente se cansará mucho y las empresas sufrirán más que si las cierras por completo ”.





Martin Kulldorff, epidemiólogo especializado en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de Harvard.

"Era inevitable que el contagio alcance a todo el mundo, nadie debe sentirse mal por eso”

Nacido en Suecia y formado entre ese país y los Estados Unidos –donde vive actualmente–, Kulldorff defiende un abordaje que distinga “por edades”. Está a favor de la reapertura de escuelas y en contra de los confinamientos generales porque, en contra de lo que se suele creer, asegura que representan “el mayor asalto a las condiciones de vida de la clase obrera en décadas”.

“La inmunidad de rebaño es inevitable, así que no hay razón para posponerla a propósito. Sí sirve para no sobrecargar el sistema de salud, así que aplanar la curva al comienzo de la epidemia fue una buena meta y casi todos los países tuvieron éxito en eso, salvo el norte de Italia, parte de España y quizás algunos otros. Eso fue muy importante, porque permitió que todos los enfermos reciban el tratamiento adecuado. Pero más allá de eso, no hay motivo para empujar la pandemia hacia el futuro”.

Saad Omer, director del Instituto de Salud Global de Yale.

"La inmunidad de rebaño podría variar de un grupo a otro y de una subpoblación a otra”

Según Omer, el virus se mueve lentamente en las zonas suburbanas y rurales, donde las personas viven muy separadas, pero se transmite con rapidez en las ciudades y los hogares llenos de gente. Por ejemplo, un vecindario de personas mayores puede tener poco contacto con otros pero sucumbir al virus rápidamente cuando se encuentran con él, mientras que los adolescentes pueden transmitir el virus a decenas de contactos e incluso así mantenerse sanos.

Una vez que se tienen en cuenta estas variaciones del mundo real en cuanto a densidad y demografía, los cálculos de la inmunidad de rebaño caen. Algunos investigadores, que son minoría, incluso sugirieron que la cifra puede estar en el rango del diez al veinte por ciento.

Ernesto Resnik es un biólogo molecular y biotecnólogo argentino que trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales para COVID-19.

"Los países que politizaron la pendemia, son los que más la sufren"

"Nuevo estudio sobre la dinámica de contagios en casa, es decir la tasa de contagios directos ("SAR", secondary attack rate) entre miembros de una casa en GB (Gran Bretaña). Los resultados coinciden con trabajos previos: en promedio, 35% de tasa de contagio en casa", aseguró el científico Resnik, crítico sobre las teorias que aseguran una inmunidad de rebaño pronto y con pocas muertes.

El más interesante, según el investigador, es el siguiente: "los más contagiantes, es decir los que contagiaron más miembros de la casa siendo el caso (+) original, fueron los menores de 18 años. Otro dato más que echa por tierra la teoría negacionista de que hay que abrir escuelas porque los chicos no contagian".