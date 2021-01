Robó, lo detuvieron, se puso a llorar y pidió por su mamá

Un joven de 19 años, estaba dentro de un patrullero de la policía luego de robarle un celular a una mujer en un colectivo. Una persona le preguntó al detenido: “¿Por qué estás llorando, por qué lloras?”, mientras que el entre lágrimas le dice: “Mi vieja, mi vieja”.

El ladrón fue capturado y entre llantos pidió por su mamá para que no se lo llevaran luego de ser detenido en un cruce de una calle del distrito de Surco, en Lima, Perú. El joven minutos antes habría golpeado a una pasajera por quitarle el teléfono.

La víctima dio detalles del momento en el que el joven le quitó el celular: “Ese ladrón subió y me comenzó a meter golpes en el brazo, me arrancó el celular y bajó. Yo me quedé parada, pero mi reacción fue bajar y comenzar a gritar”, dijo la mujer al medio Buenos días Perú. El delincuente logró bajar del vehículo y escapar, mientras era perseguido por transeúntes.

Las imágenes en la que se le va angustia al joven tras ser atrapado y estar cara a cara con la justicia se viralizaron en las redes sociales:

Rojas Depaz se escondió en el pasaje Huerta Esquivel, llevaba una mochila con ropa y tuvo tiempo de cambiarse en un intento por pasar desapercibido. Sin embargo, un grupo de personas lo encontró y evitó su fuga.