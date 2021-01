La democracia "bajo ataque" en Estados Unidos

En un mensaje a la nación, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró hoy que la democracia del país "está bajo un ataque inédito" de "un grupo de extremistas", que "bordea la secesión" y exigió que "se detenga de inmediato", en referencia al asedio y ocupación del Congreso por miles de simpatizantes del mandatario saliente, Donald Trump.



"Llamo al presidente Trump a hablar por televisión nacional ahora mismo para que cumpla con su juramento y defienda la Constitución y exija el fin de este asedio" al Congreso, reclamó el líder opositor a dos semanas de asumir la Presidencia.



"Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan a los Estados Unidos verdaderos, no representa quienes somos. Lo que estamos viendo es un número muy pequeño de extremistas cometiendo ilegalidades", agregó el mandatario electo.



Poco después de su mensaje en vivo a la nación, Trump publicó un breve mensaje grabado en su cuenta de Twitter.



"Sé de su dolor, nos robaron una elección, fue una victoria arrasadora y todos lo saben, especialmente el otro bando. Pero tienen que irse a sus casas, tenemos que tener paz, tenemos que tener ley y orden, tenemos que respetar a nuestra gente de la ley y el orden, no queremos que nadie sea herido", aseguró el mandatario saliente.



Hacia el final de la tarde en Washington, las escalinatas y la entrada del Capitolio seguían llenas de manifestantes, mientras que en las avenidas que desembocan en la sede legislativa empezaban a concentrarse fuerzas de seguridad federales.