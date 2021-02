Arrestaron a una maestra que se masturbaba frente a sus alumnos

Amelia Ressler, una docente suplente de 30 años, fue arrestada por la policía del condado de Carroll, Iowa, en Estados Unidos, acusasa de "actos indecentes e inmorales" en presencia de alumnos de segundo grado de una escuela primaria de la localidad. La mujer ya contaba con 19 cargos por abuso sexual infantil, sin embargo continuaba impartiendo clases. Ahora ya se encuentra bajo custodia de las autoridades.

La maestra fue encontrada masturbándose "mientras el salón estaba lleno de niños observando la situación” declararon fuentes policiales. Las evidencias se recopilaron gracias a que la propia Ressler difundió un video en las redes sociales que muestra toda la escena.

A partir de la publicación de este material audiovisual, las autoridades pudieron conocer lo que sucedía en la Escuela Primaria Zion. Los usuarios indignados denunciaron su cuenta y alertaron a la Policía, que se presentó en el lugar de inmediato para socorrer a los chicos y detener a la mujer.

Pero ese no es el único dato perturbador de esta historia, puesto que la Directora de Comunicación del Condado de Carroll detalló que “el escritorio donde estaba sentada no era uno cerrado”, por lo que los chicos, que no superan los ocho años, tuvieron que ver a la mujer mientras se masturbaba.