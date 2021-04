Lula, candidato en 2022 "si hay que ganarle a un fascista"

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva anunció anoche que a sus 75 años está dispuesto a postularse en las presidenciales de 2022 en el caso de que sea necesario "para ganarle a un fascista como (Jair) Bolsonaro", y dijo que eso habrá que "hablarlo con las demás fuerzas de izquierda y de centro para hacer lo que ustedes hicieron en Argentina", en referencia al armado de una coalición amplia como el Frente de Todos (FdT).



"Si es necesario, y tengo que ser candidato en 2022 para ganarle las elecciones a un fascista que se llama Bolsonaro, yo sí seré candidato", subrayó en diálogo con el canal C5N, aunque sobre ese punto también señaló que "no necesariamente tiene que ser Lula, tengo 75 años, considero que tengo una buena salud y estoy bien físicamente, pero podemos escoger a alguien que pueda representar a los sectores progresistas".



En otro tramo de la entrevista, el expresidente y fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil se dirigió al directorio del FMI, que dirige la economista búlgara Kristalina Georgieva, y le advirtió que en estas circunstancias "tiene que entender que no puede hacer presión sobre la Argentina, no puede cobrar la deuda de Argentina, y tampoco cobrar intereses de la deuda de Argentina" en un contexto condicionado por la pandemia.



"El FMI tiene que entender que el presidente Alberto Fernández tiene que tener un compromiso urgente y prioritario que es salvarles la vida a millones de argentinos y argentinas que pueden morirse por la falta de recursos que Argentina le debe al FMI porque un presidente irresponsable creó esa deuda y le dejó el pago a Alberto Fernández", exhortó Lula mientras remarcaba las palabras en portugués para reforzar su planteo.



Sobre las tratativas en marcha con el Fondo, Lula exhortó a que Argentina "no acepte la presión del FMI", tras lo cual señaló que el organismo financiero "no tuvo el valor de presionar" cuando se produjo la crisis de Lehman Brothers y los países ricos, ya que entonces, puntualizó, "no hizo nada".



"Yo creo que tenemos que hacerle presión al FMI, yo creo que el Grupo de Puebla, que se reúne con los principales líderes de América del Sur, tiene que hacerle presión para que el FMI no presione a Argentina, y que Argentina no tenga que pagar la deuda ahora, Argentina ahora tiene que cuidar de su pueblo", exhortó.



Sobre su situación judicial, y en el mismo día en que el Superior Tribunal de Justicia de Brasil anuló definitivamente las condenas en su contra, el exmandatario de Brasil definió al lawfare como "la utilización del Poder Judicial" según intereses políticos, una práctica de la que se consideró víctima: "Eso pasó con mi proceso, eso también pasó con Cristina (Fernández de Kirchner), con Rafael Correa, pasó con Evo Morales. Y puede seguir ocurriendo".