Habló la científica clave para saber el origen del coronavirus

La científica china Shi Zhengli es conocida como “Bat Woman” por las más de 15.000 muestras de virus que recogió sobre murciélagos. Ella podría ser la clave para que el mundo pueda saber si el virus que desató la pandemia del coronavirus, se escapó de un laboratorio chino. “Estoy segura de que no hice nada malo. No tengo nada que temer”, dijo en una entrevista con The New York Times.

Según destaca un reciente artículo del prestigioso diario estadounidense, algunos científicos señalan que la doctora Shi realizaba peligrosos experimentos con coronavirus de murciélago en laboratorios que no eran suficientemente seguros.

La instalación se encuentra entre un puñado de laboratorios en todo el mundo autorizados para manejar patógenos de Clase 4 (P4), virus peligrosos que presentan un alto riesgo de transmisión de persona a persona. (Foto: AFP)

La idea de que el coronavirus pueda haberse escapado del Instituto de Virología de Wuhan fue muy discutida entre la comunidad científica y rechazada por muchos que reducían la hipótesis a una teoría conspirativa del expresidente Donald Trump. Sin embargo, recientemente ganó terreno tras los informes de inteligencia según los cuales tres investigadores del Instituto se habrían enfermado en 2019, tras visitar una gruta de murciélagos en la provincia de Yunnan.

Según el New York Times, en 2017 Shi y sus colegas de laboratorio publicaron una investigación sobre un experimento en el que habían creado “nuevos coronavirus híbridos de murciélago, mezclando y uniendo partes de los existentes, incluyendo al menos uno que era casi transmisible a los seres humanos, con el fin de estudiar su capacidad de infectar y replicarse en las células humanas”.

Shi -uno de los 109 científicos elegidos por la Academia de Microbiología de Estados Unidos por sus contribuciones a ese campo de la ciencia en 2019- dijo al diario estadounidense que sus experimentos no querían que un virus fuera más peligroso, sino que apuntaban a comprender cómo el virus podía pasar de una especie a otra. “Mi laboratorio nunca realizó o colaboró con experimentos que mejoren la virulencia del virus”, aseguró.

“¿Cómo puedo dar pruebas sobre algo de lo que no hay pruebas?”, sostuvo la científica china, en una serie de respuestas vía e-mail al New York Times. “No entiendo cómo el mundo ha llegado a esto, a cubrir todo el tiempo de basura a un inocente científico”, escribió en un mensaje de texto.

El Instituto de Virología de Wuhan -señala el medio estadounidense-, emplea a casi 300 personas y es la sede de uno de los únicos dos laboratorios de China que ostentan Nivel de Bioseguridad 4, la máxima calificación de seguridad biológica.

En mayo, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó a las agencias de inteligencia de su país investigar el origen de la pandemia, incluyendo la teoría de las fugas de laboratorio, y pidió un informe en 90 días, y “Bat woman” volvió a quedar en el centro de la escena.