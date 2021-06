España dejará de usar barbijos desde la semana que viene

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, anunció este viernes que a partir del próximo 26 de junio, el uso de las mascarillas dejará de ser obligatorio en exteriores, ya que el Consejo de Ministros que previsiblemente aprobará la medida se celebrará el jueves de la semana que viene.

El mandatario dijo "Me gustaría empezar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y en el cual vamos a proponer que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres desde el sábado 26 de junio".

La mascarilla dejará de ser obligatoria en espacios al aire libre desde el sábado 26 de junio. Se aprobará el próximo jueves en un #CMin extraordinario. La alegría de vivir de los españoles es la alegría del Gobierno. Volveremos a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla. pic.twitter.com/NgjXvfa45D — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 18, 2021

Para dar un marco de la importancia de la medida a dejar de lado, dijo también que "este será el último fin de semana con mascarillas en los espacios al aire libre. Nuestras calles, nuestros rostros recuperaran en los próximos días su aspecto normal", al tiempo que el presidente celebraba que el gobierno hizo las previsiones que no solo son optimistas sino que "se van a quedar cortas".

La recuperación económica

En la ocasión, Sánchez también quiso destacar que España fue “el primer país de Europa” con la pauta completa de vacunación en los ciudadanos de más de 80 años. Asimismo, se mostró positivo al asegurar que se aproxima una recuperación económica “intensa”.

Al explayarse, sostuvo que "este crecimiento, además de ser espectacular, está siendo especialmente intenso en los sectores más afectados por la pandemia", apuntó Sánchez, buscando explicar que el número de trabajadores en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sigue disminuyendo.

Explicó el presidente español en este sentido "les doy un dato: quedan 466.000 trabajadores en ERTE y de ellos el 31% están suspendidos solo parcialmente". Y agregó: "Creo que lo que estamos viendo también es una traducción y una mejora en los niveles de confianza empresarial, que están en unos niveles muy positivos. No descarto que tengamos que revisar a lo largo del año las previsiones de crecimiento al alza".

Unión Europea en Plan de Recuperación

EL presidente español, aprovechó para hablar de la Comunidad Europea, señalando "Creo que el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia es el mayor esfuerzo reformista de nuestro país desde la entrada en la UE". El presidente del Gobierno español, cree que el plan de la UE es la guía a seguir y las herramientas de actuación para la recuperación del país.