Un terremoto de 7,1 grados generó pánico en México

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 se registró en la noche de este martes en México. Según el primer reporte, hay al menos un muerto.

El sismo tuvo su epicentro en el sudeste de Acapulco, en el estado de Guerrero y fue sentido en varias regiones del país, incluso en Ciudad de México, donde la gente salió a las calles por precaución. Protección Civil descartó un alerta de tsunami en las costas del sur mexicano.

El movimiento telúrico se registro a 11 kilómetros de Acapulco. En esa ciudad se reportan cortes de energía, pero sin daños en la red hotelera, según la alcaldesa, Adela Román. También se reportan fugas de gas.

“Mantengan a la mano una lámpara de baterías, estén atentos a las noticias oficiales. No se dejen llevar por las noticias de las redes que a veces no son reales. Estamos preocupados y espantados porque estuvo muy fuerte el sistema”, indicó.

La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que en Guerrero se activaron los protocolos de sismo y se realizaba la evacuación de edificios y hoteles.

Los cortes de energía también se produjeron en Ciudad de México, donde los daños fueron leves, según las autoridades. La población salió a las calles en la capital en medio de la lluvia por temor a derrumbes.

Además, se reportaron vidrios rotos y algunos anuncios publicitarios que se cayeron debido al fuerte movimiento, según el diario La Jornada. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó además de una réplica de 5,2 grados en la misma zona.

Hace exactamente cuatro años se registró un sismo de 8.2, grados en el golfo de Tehuantepec frente a las costas de Chiapas, sur del país. Ese terremoto, registrado el 7 de septiembre de 2017, fue el más intenso que ha tenido lugar en el país. El movimiento telúrico de este martes se percibió además en Michoacán, Morelos, Oaxaca y Veracruz.

Qué dijo el presidente: “Afortunadamente no hay daños mayores en Guerrero. Lo mismo en Morelos. No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.