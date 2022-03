Biden aseguró que "Putin no puede permanecer en el poder"

El presidente estadounidense, Joe Biden, consideró que su par ruso Vladimir Putin "no puede permanecer en el poder" al dar un discurso en Varsovia con el que cerró su visita de dos días a Polonia, adonde se reunió además con refugiados y ministros de ese país.

"Rusia ha estrangulado la democracia y ha tratado de hacerlo en otros lugares, no solo en su patria. Bajo falsas afirmaciones de solidaridad étnica, invalidó a las naciones vecinas. Putin tiene el descaro de decir que está 'desnazificando a Ucrania'. Es una mentira. Es simplemente cínico. Él lo sabe. Y también es obsceno", afirmó Biden.

Poco después de esas declaraciones, un funcionario de la Casa Blanca se apresuró a aclarar que Biden no estaba incitando a un "cambio de régimen" en Rusia, sino refiriéndose a que se debía impedir que Putin ejerciera cualquier poder "sobre sus vecinos o en la región", informó la agencia AFP.



Biden le habló directamente al pueblo de Rusia, al que le dejó en claro que no es "el enemigo". "Siempre les he hablado directa y honestamente a ustedes, el pueblo ruso. Permítanme decir esto si pueden escuchar: ustedes, el pueblo ruso, no son nuestro enemigo. Me niego a creer que acogen con beneplácito el asesinato de niños y abuelos inocentes o que aceptan que hospitales, escuelas, salas de maternidad sean golpeados con misiles y bombas rusas", expresó el jefe de la Casa Blanca.