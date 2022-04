Ucrania no puede controlar la radiactividad de Chernobyl

Las autoridades ucranianas, informaron este miércoles, que es imposible controlar el nivel de radiactividad en la planta de energía nuclear de Chernobyl. Allí, los soldados rusos crearon una red subterránea cuando ocuparon el lugar de lo que fue el peor accidente nuclear jamás ocurrido.

Evguen Kramarenko, jefe de la agencia estatal encargada de la zona de la planta de Chernobyl, informó que “el sistema para controlar el nivel de radiación sigue sin funcionar”. Además, anunció que “los ocupantes rusos habían excavado en múltiples lugares”.

”Mientras no se restablezca la electricidad y los empleados no tengan autorización de las fuerzas armadas para acceder a los puestos de control de la radiactividad, no podemos evaluar los daños sufridos”, afirmó Kramarenko.

Con respecto al accionar de las tropas rusas agregó que “enterraron equipos pesados, crearon trincheras e incluso instalaron cocinas subterráneas, tiendas de campaña y fortificaciones”. También destacó que “una de estas fortificaciones se encuentra cerca de un lugar para el depósito provisional de residuos radiactivos”.

Con anterioridad, las autoridades ucranianas tras recuperar la zona revelaron que los militares rusos estuvieron en el sector conocido como Bosque Rojo, la zona más contaminada como consecuencia del accidente nuclear de 1986, y luego volvieron sin realizar una limpieza adecuada a las zonas donde estaban instalados llevando consigo polvo altamente contaminado.