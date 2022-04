La tiranía de Putin y las pérdidas de Rusia en Ucrania

La sangrienta invasión a Ucrania, con bombardeos sobre objetivos civiles y crueldades que estremecen al mundo, ya le costó 17.800 bajas al Ejército de Rusia, que además perdió 631 tanques, 143 aviones y 124 helicópteros. Así lo aseguró el politólogo y consultor, Daniel Villalón quien vivió 15 años en Rusia y trabajó tanto en empresas de ese país como de Ucrania.

Durante una entrevista en el programa Pórtense Bien de AM550 La Primera de Neuquén, el especialista en Europa del Este, también aseguró que Vladimir Putin mandó asesinar a 160 periodistas y que ese país tiene una pérdida diaria de 20 mil millones de dólares, producto de la guerra que provocó.

“Al hablar de Putin estamos hablando de un personaje que asesina a los políticos de la oposición o de su propio partido que lo contradicen o le hacen frente, desde el año 2001 hasta la fecha. No me tienen que creer a mí, tienen que entrar a Wikipedia o poner en Google políticos asesinados en Rusia; podemos hablar de (Boris) Nemtsov que a quien mataron en la puerta del kremlin”, señaló.

“Hay más de 160 periodistas independientes asesinados de 2001 a 2022; y si sumamos los que sufrieron muerte dudosa, porque se tiraron de un balcón, suman 300 personas”, sostuvo y agregó: “Entiendo que el mundo está sorprendido con estos datos con respecto a Vladimir Putin, pero yo como especialista los conozco desde hace mucho tiempo”.

“No puedo esperar una reacción política en Rusia como podemos esperar en la Argentina, en Italia o en Uruguay, si es un tipo que hace 20 años mata al político que levanta un dedo”, dijo Villalón y acotó: “Lo que pasó en Chechenia fue tremendo y las dos periodistas (Anna) Politkóvskaya y (Natalya) Estemirova que escribieron libros sobre eso, militantes de derechos humanos que pegaron un grito, están muertas, asesinadas por sicarios; en 2006 Politkóvskaya y en 2009 Estemirova”.

Respecto de la invasión que siembra la muerte y la devastación en Ucrania, el consultor dijo lo siguiente: “Recibí información del ministerio de Defensa de Ucrania y desde el 24 de febrero hasta hoy (sábado), Rusia ha perdido 17.800 soldados de los cuales reconoce 1.300, 631 tanques, 1.776 vehículos blindados de combate, 317 sistemas de artillería, 100 lanza cohetes, 54 unidades de defensa aérea, 143 aviones, 124 helicópteros, 1.236 vehículos, 7 buques, 76 camiones cisterna, 87 drones tanto tácticos como operativos, 24 unidades de equipo especial y 4 sistemas de lanzamiento de misiles móviles”.

“Si sumamos la catástrofe económica por la salida de empresas y países que van a bloquear el comercio con Rusia, estamos hablando de una pérdida de 20 mil millones de dólares diarios para Rusia en esta bravuconada de Putin”, agregó.

“Lo que a Putin le preocupaba era la prosperidad económica (de Ucrania) en sus narices, porque es un tirano”, dijo y acotó: “En Rusia si salís a manifestar, tu vida corre riesgo; la Nación rusa, el pueblo ruso donde yo tengo mis amigos, donde he vivido 15 años, donde tengo parte de mi familia política -parte de mi otra familia política está en Ucrania-, no es un pueblo de borregos o de gente falta de coraje (…) pero en Rusia si salís a manifestar no sabés si volvés a tu casa y no sabés si tenés trabajo al otro día”.

“Como pasó en Venezuela, gente que quiere que sus hijos vivan en libertad, la gente próspera, creativa, se ha ido de Rusia; los datos migratorios de Rusia son dramáticos, en estos últimos días se han ido 200 mil personas de Rusia, los que pueden salir en auto; en Rusia hoy en día no podés comprar un pasaje de tren o de bus para salir del país. Se calcula que unos 50 mil rusos han cruzado en auto hacia Finlandia y aproximadamente unos 30 mil hacia Armenia; es realmente muy trágica y triste la situación que se vive en Rusia, paraguas debajo del cual hay quienes nos quieren poner”.