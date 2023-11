Liberia eligió a su presidente en un muy ajustado balotaje

El presidente saliente de Liberia y leyenda del fútbol, George Weah, perdió el balotaje presidencial ante el presidente electo, Joseph Bokai. En un discurso en la radio pública, Weah admitió que su partido "CDC ha perdido las elecciones, pero Liberia ha ganado". "Es el momento de la elegancia en la derrota", afirmó. "Los resultados anunciados, aunque no definitivos, indican que Boakai tiene una ventaja que no podemos salvar. He hablado con el presidente electo Joseph Boakai para felicitarlo por su victoria", dijo Weah.

Los liberianos votaron el pasado 10 de octubre. Allí, los resultados fueron muy parejos. Entonces Weah ganó con el 43,83 por ciento del sufragio (804.087 votos), mientras que Boakai quedó segundo con el 43,44 por ciento (796.961 votos). Como ninguno alcanzó el 50% más uno de los votos, debieron ir a una segunda vuelta.

Los resultados publicados el viernes por la Comisión Electoral, con los votos escrutados en más del 99 por ciento de los colegios electorales, daban a Boakai, un apoyo del 50,89 por ciento, contra un 49,11 por ciento a Weah. Boakai disponía de algo más de 28.000 votos de ventaja cuando se habían contabilizado más de 1,6 millones de sufragios.

Poco después la Presidencia emitió un comunicado donde reafirma que Weah felicitó a Boakai "como ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023", y que la conversación telefónica tuvo lugar "tras el anuncio de los resultados provisionales por parte de la Comisión Electoral Nacional (NEC) el viernes 17 de noviembre de 2023".

El primer mandato del antiguo astro del fútbol, único Balón de Oro africano, fue muy criticado porque apenas cumplió sus promesas, como mejorar las condiciones de vida de los más pobres y luchar contra la corrupción. Boakai, por su parte, fue vicepresidente de 2006 a 2018 y prometió restaurar la imagen del país, desarrollar infraestructuras y mejorar la vida de los pobres.