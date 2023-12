La CIDH apuntó contra Perú por la liberación de Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en desacato al gobierno de Perú. Lo hizo "debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".

En 2017, el por entonces expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ya había indultado a Fujimori. Pero la CIDH pidió no implementar dicha medida. En una resolución publicada este jueves, la CIDH recordó que había ordenado no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".

Por es mismo, la Corte determinó que Perú "ha incurrido en un desacato" de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre, que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori. "En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023", explica la corte en la resolución publicada este jueves.

La Corte también ordenó al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta. El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que la Corte considere necesario.