La Corte Penal Internacional abriría dos casos contra Rusia

Dos funcionarios rusos serían acusados por la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la invasión de Rusia a Ucrania, desatada el 24 de febrero de 2022.

Los delitos sería el de secuestro de niños y el de ataque deliberado a la infraestructura civil de Ucrania. De ser así, sería la primera vez que funcionarios del Kremlin serían acusados por crímenes de lesa humanidad por la invasión a Ucrania.

En las últimas horas, trascendió que Rusia habría expatriado a 16.000 niños rusos desde el comienzo del conflicto. Estos niños fueron separados de sus familias y trasladados a Rusia, donde estarían siendo criados por familias rusas bajo los valores la sociedad rusa.

Referente de la Corte revelaron que las investigaciones de ambos delitos muestras evidencias del secuestro y posterior traslado de niños rusos. Las evidencias de los ataques a infraestructura civil parecen ser más contundentes, por lo que este delito sería más fácil de demostrar.

Desde el Kremlin recordaron que Rusia no es país firmante del tratado que da jurisdicción a la Corte Penal Internacional, por lo que cualquier asunto de este tipo a Rusia la tiene, sencillamente sin cuidado. Sin embargo, la CPI sí podría juzgar los crímenes, aunque no tendría la capacidad para enjuiciar a sus responsables. Es decir, puede condenar los actos de lesa humanidad, pero no tiene capacidad de condenar a los funcionarios rusos que los cometieron.