Rusia amenaza con volver a suspender el acuerdo de granos con Ucrania

El Kremlin volvió a poner en alerta a la economía por la posibilidad de suspender el acuerdo de granos con Ucrania. "Sin progresos en la solución de cinco problemas sistémicos (...) no se puede hablar extender la Iniciativa del mar Negro (el acuerdo del grano) después del 18 de mayo", aseguró el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado de prensa.

Las exigencias rusas para no afectar la continuidad del acuerdo son varias. Se destacan la reconexión del banco Rosselkhozbank al sistema de comunicaciones financieras SWIFT, la reanudación de los suministros de maquinaria agrícola, y la eliminación de restricciones en materias de seguro y libre acceso a los puertos. Asimismo, Rusia también reclama la puesta en funcionamiento del amonioducto Togliatti-Odesa, paralizado desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, y el desbloqueo de las cuentas y activos en el extranjero de las compañías rusas vinculadas con la producción y el transporte de alimentos y fertilizantes.

Rusia señala que, para alcanzar el acuerdo de granos, Naciones Unidas se había comprometido a facilitar las exportaciones rusas, muy limitadas por las sanciones económicas impuestas por Occidente. "Sabemos que los representantes de la ONU aplican determinados esfuerzos, pero no siempre tienen resultados. Como antes, la segunda mitad del acuerdo no funciona. Las condiciones del acuerdo no se cumplen", afirmó Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin.