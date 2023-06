Lula logró que su abogado forme parte de la Corte Suprema

Lula Da Silva logró que el Senado aprobara la nominación de Cristiano Zanin a la Corte Suprema de Justicia. Zanin fue quien defendió en la Justicia en causas por corrupción hoy archivadas. Por 58 votos contra 18, la Cámara Alta dio el visto bueno a la nominación del presidente.

Zanin es un abogado especializado en derecho penal y comercial. Tiene 47 y podrá ser parte del máximo tribunal de Brasil hasta los 75 años. Las críticas a Lula por su designación, considerando el estrecho vínculo profesional que los une, no tardaron en llegar. En particular, referentes del bolsonarismo cuestionaron la designación por considerar que el nuevo juez de la Corte no será imparcial.

Zanin fue quien defendió a Lula en las denuncias por la Operación Lava Jato, que lo llevaron a la cárcel. Fue él quien, mediante la presentación de un habeas corpus, logró la libertad de Lula en 2021, hecho clave en el camino de Lula a la presidencia. Dicho recurso logró que la Corte Suprema, de la que ahora formará parte Zanin, anulara las condenas a Lula, permitiendo así que pudiera presentarse como candidato.

"No voy a cambiar de lado, siempre fue el mismo, el de la Constitución, las garantías y el amplio derecho de defensa en el debido proceso legal. Lo otro es barbarie y abuso de poder", aseguró Zanin ante el Senado.