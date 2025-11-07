El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se ha degradado a depresión tropical tras tocar tierra el jueves en Vietnam y dejar al menos cinco víctimas mortales en el país, después de su paso por Filipinas, donde las autoridades elevaron hoy a 188 el número de muertes, con 135 desaparecidos.

El poderoso ciclón, uno de los más mortíferos en el mundo este año tocó tierra en la costa central vietnamita, ya devastada por tormentas recientes y donde miles de personas fueron evacuadas de las zonas en la trayectoria.

"El techo de mi casa simplemente voló", dijo a AFP Nguyen Van Tam, un pescador de 42 años de la provincia vietnamita de Gia Lai, donde la tormenta tocó tierra con vientos sostenidos de hasta 149 kilómetros por hora, según el Ministerio de Medioambiente. "Todos estamos bien, (pero) el tifón fue horrible, cayeron muchos árboles", contó.

Las autoridades vietnamitas seguían evaluando los daños, pero la cartera encargada de asuntos medioambientales informó que al menos cinco personas han fallecido y 57 casas resultaron derrumbadas en Gia Lai y la región vecina de Dak Lak. Casi 3.000 viviendas más sufrieron daños en sus techos, 8.000 según la prensa local, mientras que 11 barcos o embarcaciones se hundieron, según la misma fuente oficial.

Esta semana, Kalmaegi ya había causado una estela de destrucción en Filipinas, con inundaciones que arrastraron automóviles, camiones y contenedores de carga antes de seguir su camino hacia el oeste. Más de medio millón de personas fueron desplazadas en ese país por las inundaciones. El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró el "estado de calamidad nacional", que autoriza al gobierno a liberar fondos para ayuda humanitaria e impone límites a los precios de los productos de primera necesidad.

Fuente: efe, afp