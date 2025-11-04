El avance del tifón Kalmaegi ha dejado un rastro de muerte y destrucción en Vietnam, donde las autoridades reportaron al menos 40 muertos, tras una semana de inundaciones y lluvias récord. Filipinas, en tanto, informó del deceso de cinco personas y de destrucción en distintos puntos del país. Se estima que el mal tiempo continuará varios días.

La franja central de Vietnam fue azotada por lluvias torrenciales que desbordaron ríos e inundaron varios sitios históricos. Incluso se registró un máximo nacional de precipitaciones, 1,7 metros de lluvia en apenas 24 horas. La agencia de gestión de desastres del Ministerio de Medio Ambiente reportó fallecidos en Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri, al tiempo que reportó la desaparición de seis personas.

Vietnam es propenso a las lluvias torrenciales entre junio y septiembre, pero expertos han identificado un patrón de cambio climático provocado por el hombre que hace que las condiciones extremas sean más frecuentes y destructivas. Cada año, unos diez tifones o tormentas tropicales suelen afectar al país, directamente o en alta mar, pero Kalmaegi -que tocará tierra en Vietnam el viernes- será el decimotercero de 2025.

En Filipinas, en tanto, al menos 26 personas perdieron la vida y miles fueron desplazadas por inundaciones provocadas por lluvias torrenciales causadas. Pueblos enteros de la isla de Cebú quedaron anegados, donde autos, camiones y hasta enormes contenedores fueron arrastrados por las aguas. "La situación en Cebú no tiene precedentes", aseguró la gobernadora provincial, Pamela Baricuatro.

En apenas 24 horas cayeron 183 milímetros de agua en la ciudad, muy por encima del promedio mensual de 131 milímetros. "Esperábamos que los vientos fueran lo más peligroso, pero es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente", dijo Baricuatro. "Las aguas son devastadoras", añadió. Entre las víctimas hay dos niños, un anciano y un hombre que fue aplastado por un árbol.

Kalmaegi tocó tierra el lunes en Filipinas, donde registra vientos sostenidos de 150 kilómetros. Luego enfilará rumbo a Vietnam, aunque como vimos ya provoca estragos en distintos puntos de la región.

Fuentes: AFP, EFE