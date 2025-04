Cómo será el funeral del Papa Francisco: ceremonia austera y sin ostentación

El próximo 26 de abril, el mundo será testigo de un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia Católica: el funeral del Papa Francisco. Fiel a su estilo austero y comprometido con una fe despojada de excesos, el Sumo Pontífice dejó instrucciones claras para que su despedida reflejara los mismos valores que marcaron su vida y su papado.

La ceremonia comenzará a las 10:00 horas en el atrio de la Basílica de San Pedro, con la Santa Misa Exequial presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Se espera una multitudinaria asistencia de fieles, con más de 200.000 personas que ya comenzaron a llegar a Roma para rendirle homenaje.

A diferencia de funerales papales anteriores, Francisco pidió simplificar el ritual. No habrá catafalco ni las tradicionales tres urnas (de ciprés, plomo y roble). En su lugar, su cuerpo será depositado en una única urna de madera con una caja de zinc en su interior. Esta elección rompe con siglos de protocolo vaticano y marca un giro hacia la sencillez y espiritualidad.

El Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Diego Ravelli, explicó que el nuevo rito busca enfatizar que “las exequias del Romano Pontífice son las de un pastor y discípulo de Cristo, y no de un poderoso de este mundo”.

Un Papa distinto, un funeral único al estilo Franciscano

La ceremonia tendrá tres estaciones litúrgicas. La primera, vinculada a la constatación de la muerte, ya se realizó en la capilla privada del Papa. La segunda estación será la exposición del cuerpo en la Basílica de San Pedro, sin el elevado cataletto tradicional. La tercera y última estación marcará un hito histórico: la sepultura de Francisco fuera del Vaticano.

Tras la misa, el féretro será trasladado en un cortejo solemne hasta la Basílica de Santa María Maggiore, atravesando el corazón de Roma. Este recorrido de aproximadamente cinco kilómetros permitirá a los fieles acompañar al Papa en su último viaje terrenal. Será la primera vez en 122 años que un pontífice es enterrado fuera de los muros vaticanos.

Su tumba, de acuerdo a su testamento, será simple. Sin ornamentaciones ni epitafios elaborados, solo una inscripción: Franciscus. Un símbolo poderoso que resume su vida de entrega, misericordia y cercanía con los más humildes.

El funeral del Papa Francisco no solo marcará el fin de una era, sino también el inicio de una nueva forma de entender la figura papal: no como un monarca, sino como un servidor del pueblo. Un legado que quedará grabado no solo en los libros de historia, sino en el corazón de millones.