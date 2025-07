Durante la audición a ciegas en La Voz, Juliana Annechini, una joven tandilense de 19 años, interpretó "Let it be" de The Beatles, logrando que Luck Ra y el dúo Miranda! giraran sus sillas para intentar sumarla a sus respectivos equipos.

En un intercambio cargado de tensión, Miranda! expresó la posibilidad de colaborar con Juliana si ella elegía su equipo. Sin embargo, Luck Ra intervino con una frase que generó sorpresa: "Podés hacer exactamente lo mismo que con ellos, conmigo. Y ellos son dos que te van a estar puteando". Sus compañeros reaccionaron de inmediato, cuestionando su comentario: "¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué lo vamos a putear?".

Luck Ra aclaró que se refería a que posee un conocimiento comparable al del dúo Miranda! combinado. Juliana Gattas, integrante de Miranda!, respondió: "No, tiene muchas cosas buenas, pero eso no... la sabiduría de dos personas, con la trayectoria que tenemos nosotros".

El cordobés continuó: "Bueno, pero también hay que hacer. O sea, ustedes son gente muy talentosa, en mi caso hay que hacer poco con poco hermano eh". Ale Sergi replicó con humor: "No te hagas el humilde que vos tenés lo tuyo".

Finalmente, Juliana Annechini decidió sumarse al equipo de Luck Ra, quien celebró efusivamente frente a Miranda!. La joven bromeó sobre el momento diciendo: "Cuando se dio vuelta lo sentí… Igual ahora me quedé mal, mejor los elijo a ellos". Esto sorprendió al cordobés, que se mostró incómodo.

Tras la elección, Juliana se retiró del escenario para reencontrarse con su familia, mientras Luck Ra expresó públicamente su arrepentimiento: "Te tengo que contar algo, me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije".

La reacción de sus compañeros no se hizo esperar: Ale Sergi comentó incrédulo, "Pará, no nos vas a hacer llorar", mientras Lali bromeó aliviando la tensión: "Somos dos mujeres del espectáculo no nos vamos a pelear... Es porque es nuevo y se pone mal". El momento cerró con un abrazo grupal, aunque Soledad manifestó con ironía: "No le creo demasiado".