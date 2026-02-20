El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la provincia de Neuquén tendrá un viernes con temperaturas elevadas, aumento de nubosidad y probabilidad de tormentas aisladas en distintos puntos del territorio.

Calor y tormentas en Neuquén Capital

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo ligeramente nublado y 16 grados durante la madrugada, con viento del Norte entre 13 y 22 km/h. Por la mañana se prevé cielo mayormente nublado y una temperatura de 22 grados.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 33 grados, con viento del Norte de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a 42 km/h. Hacia la noche se esperan tormentas aisladas, con una temperatura estimada en 29 grados y viento del Este.

Viento intenso en el centro y cordillera

En Zapala, el día iniciará con 13 grados y cielo ligeramente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 31 grados por la tarde, con viento del Norte entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche también se anuncian tormentas aisladas.

En San Martín de los Andes, la mínima será de 11 grados y la máxima de 30 grados. Se prevé cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y ráfagas de hasta 50 km/h en horas de la tarde. Hacia la noche el cielo estará mayormente nublado, sin mención de tormentas en el parte oficial.

Inestabilidad marcada en el norte neuquino

En Chos Malal, el pronóstico anticipa mayor inestabilidad. La madrugada tendrá 20 grados y cielo parcialmente nublado, mientras que por la mañana se esperan chaparrones.

Por la tarde, la temperatura llegará a 32 grados con tormentas aisladas y ráfagas de hasta 59 km/h del Norte. Las tormentas continuarían durante la noche, con 27 grados y viento del Este.