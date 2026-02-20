Por el partido de ida en la final de la Recopa Sudamericana, Lanús derrotó 1 a 0 al Flamengo de Brasil en La Fortaleza con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

La visita superpobló la mitad de cancha de jugadores buscando presionar al dueño de casa en su propio campo desde el arranque. A partir de algunas imprecisiones del Granate, el Fla logró ese primer objetivo en el primer tramo, aunque controlado por la presión que los dirigidos por Mauricio Pellegrino sostuvieron desde lo físico.

El primer grito de la noche fue de Lanús, pero terminó anulado correctamente por la posición adelantada de Rodrigo Castillo a la salida de un tiro libre en forma de centro desde la derecha a los 10 minutos.

Llegando a la pausa forzada por hidratación, Lanús sotuvo el rigor físico durante 25 minutos y de esta manera tuvo controlado a su rival y se insinuó en ofensiva. El campeón de Brasil estuvo incómodo, pero no salió de su plan de control y pases, en búsqueda de los espacios que en todo el primer tiempo no encontró.

Éverton se encargó a los 34 minutos de demostrarle a todo el estadio lo poco que necesita el mejor de la última Libertadores para generar peligro. El delantero se llevó la pelota tras un enganche hacia afuera contra su marcador y se acomodó por la derecha del ataque para quedar mano a mano contra el arquero Nahuel Losada que la ganó el primer duelo de la noche al 11 y mantuvo el empate transitorio con el que se fueron al entretiempo.

Segunda parte

Flamengo incrementó la posesión de pelota desde el inicio del complemento y a Lanús comenzó a quedarle todo un poco lejos para seguir presionando. A los argentinos les comenzó a quedar solamente el arma de la contra y se parecía que se le ponía cuesta arriba llegar con peligro hasta el arco defendido por Agustín Rossi.

La buena notica es que para el lado defensivo, tampoco sufría y el resultado seguía inamovible. No se momvió tampoco en el segundo tanto de Castillo, pero a los 25 minutos del complemento, cuando también tomaron al delantero adelantado esta vez en una segunda jugada de tiro de esquina.

La mejor jugada en ofensiva de toda la noche para el dueño de casa se la dieron los ingresados: Matías Sepúlveda que ganó por la derecha y envió el centro pasado para una volea muy desviada de Dylan Aquino llegando por la izquierda.

El ingreso positivo del chileno Sepúlveda levantó a todo el conjunto argentino que llegó al gol a los 32 con la cabeza de Castillo que esta vez sí picó habilitado entre los centrales visitantes para conectar un cabezazo letal que sacudió la red tras un centro lleno de precisión por parte de Julián Marcich desde la izquierda.

Ahora, el último campeón de la Sudamericana deberá ir a defender su ventaja mínima a Río de Janeiro para consagrarse campeón.

Síntesis

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Jorge Izquierdoz, José Canale, Julián Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leandro Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian De Arrasacaeta, Luis Araújo, Jorge Carrascal, Éverton Cebolinha. DT: Felipe Luis.

Gol: ST 32’ Castillo (L).

Cambios: ST 12’ Pedro por Éverton (F) y Samuel Lino por De Arrascaeta (F), 18’ Matías Sepúlveda por Salvio (L) y Dylan Aquino por Carrera (L, 32’ Nicolás De la Cruz por Araújo, 37’ Felipe Peña Biafore por Medina (L), 42’ Walter Bou por Castillo (L) y Franco Watson por Moreno (L).

Árbitro: Alexis Herrera, Venezuela.

TV: Espn.

Estadio: La Fortaleza, Lanús.

La previa

El Granate, último campeón de la Copa Sudamericana, recibiendo al club de Río de Janeiro, dueño de la última Copa Libertadores y el club más rico del continente en este momento.

La institución carioca viene de repatriar del fútbol inglés a Lucas Paquetá en 40 millones de euros, sólo una muestra del enorme potencial económico del equipo en donde ataja el argentino Agustín Rossi.

Lucas Paquetá. titular en el Flamengo en cancha de Lanús.

Atractivo formato de disputa para los dos mejores del 2025 a nivel internacional, un ida y vuelta que incentiva al apoyo de sus hinchas y llena de desafíos a los entrenadores.

Por el lado del conjunto argentino la sobriedad y el estudio de Mauricio Pellegrino, enfrente el dinamismo de un Felipe Luis que está haciendo todos los deberes sudamericanos para pegar el salto a Europa como entrenador en cualquier momento.

Mauricio Pellegrino, el técnico que llevó a Lanús a ser campeón de la Copa Sudamericana, ahora va por la Recopa.

La primera misión para el conjunto argentino será ganar ante su gente para luego volar a Brasil planeando la estrategia contra un rival al que le caen las opciones ofensivas del banco de suplentes.