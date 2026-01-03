¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 03 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Operativo militar

“Como un show televisivo”: Trump aseguró que siguió en directo la captura de Nicolás Maduro desde la Casa Blanca

En una entrevista con Fox, el presidente de Estados Unidos sostuvo que la maniobra fue “muy bien organizada”, no dejó víctimas estadounidenses y que una segunda oleada de ataques resultó innecesaria.

Por Redacción

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 14:07
PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con una producción de entretenimiento.

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".

El mandatario declaró que la intervención resultó "muy bien organizada" y se saldó sin víctimas estadounidenses.

Trump reveló además que la planificación original contemplaba una "segunda oleada" de ataques sobre territorio venezolano para la jornada de hoy; sin embargo, sostuvo que la primera acometida "fue tan letal" que las acciones adicionales resultaron innecesarias ante el éxito de la misión.

El presidente norteamericano concluyó su intervención destacando la efectividad del despliegue que culminó con la detención de las máximas figuras del Poder Ejecutivo de Venezuela.

Fuente: NA

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD