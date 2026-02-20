En una sesión extensa teñida de escándalos, movilizaciones y un paro general de la CGT, el oficialismo logró esta noche aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.
La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.
Al momento de la votación estuvo presente la mesa política del oficialismo, representada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.
El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió el quórum con 130 diputados y abrió el debate con apoyo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El pedido de sesión fue impulsado por el jefe libertario Gabriel Bornoroni y acompañado por referentes de los bloques aliados. Durante la jornada se aprobó el Plan de Labor en una votación discutida que desató un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición.
Legisladores de Unión por la Patria y la izquierda cuestionaron el método de votación y protagonizaron un escándalo en el recinto, mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguró que más de 140 diputados votaron a favor. En paralelo, las comisiones firmaron el dictamen de mayoría con 44 adhesiones y eliminaron el artículo 44, que modificaba el pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral. El texto mantiene el proyecto aprobado por el Senado, salvo ese punto específico. Solo el PRO y el MID firmaron en disidencia para habilitar que billeteras virtuales puedan pagar sueldos, algo que el Senado había limitado a los bancos.
Momentos Claves
Un nuevo escándalo en Diputados: no se suspendió la sesión
Un nuevo escándalo se desató esta noche en la Cámara de Diputados cuando el peronismo quiso suspender la sesión, al observar que no había quórum en el cuerpo legislativo, aunque luego su moción no prosperó.
La controversia se desató cuando el diputado peronista, Marcelo Mango, propuso que se vote una moción para suspender el debate y enviar el proyecto a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Ante la falta de quórum, Luis Petri buscó demorar la votación de la moción con el argumento de que lo iba a realizar cuando se haya alcanzado el número reglamentario.
Tras fracasar la propuesta del peronismo y ya con Martín Menem en la conducción del debate, la libertaria Silvana Guidici propuso votar a las 22 y suspender la lista de oradores al acusar de patoteros a los peronistas que buscaban suspender la sesión.
Tras el escándalo que se armó en el recinto de sesiones, y luego de una reunión entre jefes de bloques, Guidici propuso retirar la moción y continuar con la lista de oradores, que está monopolizada por Unión por la Patria.
Lousteau: “Para subsidiar despidos sí hay plata”
El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que "mientras se dice que 'no hay plata' para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos".
Para el legislador radical “siempre hay un sesgo hacia un mismo lugar”, y puso como ejemplo que en un juicio laboral se traslada la responsabilidad del pago de las costas judiciales al trabajador, y eso funciona como “un desincentivo para que reclame”.
“El FAL cuesta 0,4 puntos del PBI. Recuerden que el aumento a jubilados representaba el 0,8% del PBI. Parece que sí hay plata. ¿Para qué ? Para subsidiar despidos”, cuestionó.
Pichetto: “El sistema de convenios por empresa es un grave error”
El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error” y que es “mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad. La historia demuestra que los convenios por empresa termina siendo negativa”, alertó.
“Cuando entra China liquida todo, depreda todo. No se peude competir con China. Indudablemente Fate tenía algunos problemas que venían del Gobierno anterior, no se puede competir con este esquema de libre comercio, que no funciona”, advirtió.
“Ya que lo quieren tanto a (Donald) Trump, ¿por qué no siguen un esquema de protección industrial?”, interpeló el diputado opositor.
Bregman: “Si aprueban esta ley esclavista, serán cómplices"
La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, les advirtió hoy a quienes “pongan el dedito para aprobar esta ley laboral esclavista” que “serán cómplices” del Gobierno y de su modelo económico.
En un homenaje por el 24 de marzo, les pidió a los diputados que voten a favor de la reforma laboral que no se sumen a ninguna actividad relativa al Día de la Memoria.
“Que se laven la boca. Si ponen el dedo o se ausentan mágicamente, si hoy van a levantar la colita de la silla en el momento oportuno, que no vengan a decir que el 24 de marzo quieren acompañar algún sentimiento, algún homenaje”, reclamó.
Cecilia Moreau a Menem: “Usted está pasándose de vivo”
La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau cuestionó duramente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por dar por aprobado el Plan de Labor antes de someterse a una moción de reconsideración, y le dijo que “está pasándose de vivo”. “Usted está pasándose de vivo”, fustigó la legisladora de la oposición.
Desde la bancada oficialista y de fuerzas aliadas se empezaron a escuchar murmullos de desaprobación y de descontento. “Cállense monigotes”, disparó Moreau, quien de tanto insistirle al riojano que pusiera en reconsideración la moción para volver a votar el Plan de Labor, logró su cometido. Claro que no alcanzó el número, y la moción salió rechazada.
Zapata: “En mandrilandia no se respeta el reglamento”
El diputado nacional de La Libertad Avanza Carlos Zapata se quejó por la protesta de la oposición que se desató inmediatamente después de que se aprobase el plan de Labor propuesto por el oficialismo, y al respecto afirmó que “en mandrilandia no se respeta el reglamento”.
El exabrupto del salteño sucedió luego de que varios diputados del peronismo y de la izquierda le salieran al humo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por entender que impuso un método de votación irregular.