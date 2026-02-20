En una sesión extensa teñida de escándalos, movilizaciones y un paro general de la CGT, el oficialismo logró esta noche aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

Al momento de la votación estuvo presente la mesa política del oficialismo, representada por Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

El oficialismo de La Libertad Avanza consiguió el quórum con 130 diputados y abrió el debate con apoyo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El pedido de sesión fue impulsado por el jefe libertario Gabriel Bornoroni y acompañado por referentes de los bloques aliados. Durante la jornada se aprobó el Plan de Labor en una votación discutida que desató un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición.

Legisladores de Unión por la Patria y la izquierda cuestionaron el método de votación y protagonizaron un escándalo en el recinto, mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguró que más de 140 diputados votaron a favor. En paralelo, las comisiones firmaron el dictamen de mayoría con 44 adhesiones y eliminaron el artículo 44, que modificaba el pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral. El texto mantiene el proyecto aprobado por el Senado, salvo ese punto específico. Solo el PRO y el MID firmaron en disidencia para habilitar que billeteras virtuales puedan pagar sueldos, algo que el Senado había limitado a los bancos.