Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán este lunes ante la Justicia de Estados Unidos, en lo que será su primera presentación judicial desde que fueron capturados y trasladados a ese país. La audiencia se realizará en un tribunal federal de Manhattan y marcará el inicio formal del proceso penal por acusaciones de narcoterrorismo que pesan sobre el ex líder chavista y su esposa.

La cita está prevista para el mediodía, hora local, ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien tendrá a su cargo la lectura de los cargos, la identificación de los acusados y la definición de las primeras medidas cautelares. Ambos permanecen detenidos desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal de máxima seguridad donde se aloja a presos de alto perfil.

La comparecencia judicial ocurre tras el anuncio oficial del Gobierno estadounidense sobre la captura de Maduro en Caracas, en el marco de un operativo que incluyó acciones militares contra objetivos estratégicos en Venezuela y que fue presentado por Washington como el resultado de una investigación criminal de largo alcance.

En Estados Unidos, Maduro enfrenta causas abiertas desde 2020, en las que es señalado como presunto jefe de una organización dedicada al narcotráfico internacional, con vínculos con grupos considerados terroristas por ese país. La acusación sostiene que, durante años, esa estructura habría operado utilizando al Estado venezolano como plataforma para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Cilia Flores, por su parte, está imputada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa red, lo que la ubica también bajo la órbita de los cargos federales que se leerán en la audiencia inicial.

Según fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses, el tribunal evaluará la detención preventiva sin derecho a fianza, una posibilidad considerada alta debido a la gravedad de las acusaciones, el riesgo de fuga y el carácter internacional del caso. La fiscal general Pamela Bondi aseguró que el operativo que derivó en la detención fue planificado durante meses y se desarrolló conforme a la legislación estadounidense, en el marco de una causa por narcotráfico y delitos conexos.

La audiencia de este lunes no resolverá el fondo del proceso, pero sí fijará las primeras reglas de un juicio que promete tener impacto político y judicial a escala global, y que coloca por primera vez a la cúpula del chavismo ante los tribunales federales de Estados Unidos.