Donald Trump confirmó que Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta que se concrete una transición segura y adecuada tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. El presidente estadounidense destacó la precisión y velocidad de la operación llevada a cabo en la madrugada del sábado, asegurando que "ninguna nación del mundo podría haber hecho lo que hizo el Ejército de EE.UU." y que no hubo bajas humanas ni pérdidas de equipamiento estadounidense. Trump advirtió que están "listos para hacer un segundo ataque, mucho más grande, si fuera necesario" y explicó que la motivación de la operación era llevar al "dictador Maduro ante la Justicia" por su campaña de narcoterrorismo contra Estados Unidos.

El mandatario republicano afirmó que "hemos acabado con el 97% de los barcos que traían drogas a EE.UU." y celebró que "Maduro se ha ido y finalmente los venezolanos son libres y EE.UU. es una nación más segura". Trump también anunció que su país reparará la infraestructura petrolera venezolana, que calificó como "en muy mal estado", lo que abre un negocio potencialmente rentable para Estados Unidos. El presidente aseguró que "volvemos a ser un país respetado, posiblemente más que nunca antes" y reveló que Venezuela sabía de la llegada de los barcos estadounidenses pero fueron "rápidamente incapacitados".

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Maduro como "presidente ilegítimo de Venezuela", haciendo referencia a las elecciones ganadas por la oposición que el mandatario no reconoció. Rubio tuvo una mención especial para Cuba, Nicaragua y Colombia, lo que hace pensar que podrían ser próximos objetivos de la administración Trump. De hecho, el presidente estadounidense advirtió al mandatario colombiano Gustavo Petro que tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro. Tanto Maduro como Flores serán juzgados en Nueva York, acusados de narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos.