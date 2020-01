“No caben dudas que lo mataron, la pregunta es quién”

Gustavo Perednik, junto a su amigo, el ex fiscal Alberto Nisman.

Hoy se cumplen 5 años de la muerte del entonces fiscal, Alberto Nisman, encargado del caso AMIA. Lo hallaron muerto en su casa, con un tiro en la sien. Fue horas antes de acusar formalmente a la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, por haber pactado el memorándum de entendimiento con Irán (firmado en 2013), entendiendo con ello que se otorgaba impunidad a los responsables iraníes de los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires y la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA). Al día siguiente iba a ir al Congreso de la Nación. Para Gustavo Perednik, a diferencia de otras teorías, existe en torno a la muerte de Nisman todo un escenario geopolítico donde aparece el poder de Irán, usando como instrumento al Hezbolá, pero con alcance a toda Latinoamérica.

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del ex fiscal, Perednik dialogó con AM 550 Y 24/7. Aseguró que no cabe dudas de que a Nisman lo mataron, y que en realidad la pregunta es quién lo mató, y lamentó que quienes sostienen el mito del suicidio se basen en especulaciones psicológicas.

También se refirió al rol de Diego Lagomarsino - el técnico informático procesado como partícipe necesario del presunto homicidio- y aseguró que es quien dejó el arma y facilitó la entrada de los homicidas después.

Mirá el video:

Consultado sobre la investigación con respecto a la muerte de Nisman, de cara al nuevo gobierno en el país, opinó: “En la anterior gestión había avances pero muy lentos, pero ahora, temo que solo haya retrocesos”.

También habló de su participación en la serie de Netflix que relata la muerte de Nisman – “El fiscal, la presidenta y el espía”- y aseguró que se llevó una decepción porque, si bien le gustó formar parte y sabe que las intenciones eran profesionales, plantearon de forma errónea si Nisman se suicidó o si lo habían matado. En este contexto, reiteró que la pregunta debe ser, directamente, quién lo mató.

Mirá la nota: