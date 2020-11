El presidente Alberto Fernández se pronunció luego de los tristes incidentes que se generaron en las inmediaciones de la Casa Rosada, entre quienes querían ingresar para darle el último adiós a Diego Maradona, y la policía que intentaba desconcentrar la zona por un pedido de la familia, para que el cuerpo llegue al cementerio a horario.

"Lo que pasó hoy, hubiésemos querido que no pase, y fue por la desesperación de algunos", advirtió Fernández pero evaluó: "Si no hubiéramos organizado el velorio hubiese sido peor. Todo funcionó muy bien hasta que algunos se precipitaron porque se iban a quedar afuera".

Miembros de su gabinete, como el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, responsabilizaron a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las redes sociales, por los desmanes generados:

Le exigimos a @horaciorlarreta y @diegosantilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la Policía de la Ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona. — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) November 26, 2020





Más allá de eso, el presidente contó sus sensaciones cuando llegó a la Casa Rosada a despedir al astro: "Lo primero que me preocupó al ver el féretro cuando me levanté fue no ver la camiseta de Argentinos. Yo estaba celoso como hincha, pero Diego es del mundo", agregó en diálogo con radio Continental y agregó: "Lo único que nos dio Maradona es felicidad. Hoy hablaba con Pekerman, esperábamos que se recupere. La noticia fue demasiada ingrata"