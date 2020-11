“Con lo de Maradona se cagaron en 37 mil muertos por Covid”

“Con el verso de la pandemia nos cagaron a los argentinos de bien, a los otros no. Porque para el entierro de Jorge Brito (el CEO del Banco Macro) hubo 200 personas, ahora para Diego Maradona miles. Yo a mi hija la pude ver ya en el cajón y éramos cinco en el cementerio. Miles de argentinos perdimos familiares en esta pandemia y no nos dejaron despedir. No puedo ver la televisión, me dan asco nuestros dirigentes”. La bronca, la indignación y la impotencia salen a borbotones en Pablo Musse.

En agosto pasado, le impidieron ver a su hija, Solange Musse de 36 años, quien ya transitaba la fase terminal de un cáncer. Hizo en vano el viaje desde Plottier hasta Córdoba, con su cuñada como acompañante. A ambos se les impidió ingresar a Córdoba porque les faltaba un certificado libre de coronavirus.

Este miércoles cuando se conoció la noticia de la muerte de Maradona, para Musse fue el fin de un ídolo mundial. Eso no lo pone en discusión. Cuando terminaba el día y se anunció que el presidente Alberto Fernández autorizaba el velatorio en la Casa Rosada, la bronca le fue subiendo, desde el corazón y por todo el cuerpo. Fue una mezcla de sentimientos. “Indignación, asco...con el verso de la pandemia, se cagaron en 37 mil personas que murieron por Covid en la Argentina. No hay palabras, no puedo ver nada”, contó en una breve charla con Mejorinformado.com.

“¿Qué nos van a decir ahora? que sigamos encerrados, que no podemos salir los domingos. Hay miles de personas que perdimos a nuestros seres queridos y no nos dejaron despedirlos. Evidentemente, para la gente común no hubo pésame. ¿Dónde está el INADI? ¿Dónde están los Derechos Humanos? En la Argentina ni siquiera hay oposición política, nadie dijo nada”, exclamó. “A mi nadie me respetó. Si en un control me paran, no voy a respetar a nadie. En lugar de calmar las cosas, ahora todo es peor”, concluyó.

A raíz de los serios incidentes en la despedida de Diego Maradona, 12 horas después de iniciado el velatorio, el presidente Fernández anunció que se terminaba la ceremonia. Mientras tanto, miles y miles de argentinos ya habían pasado por el lugar y otros tantos se mantenían en la calle, colgados de las rejas, amontonados y sin barbijos.

La voz de Pablo Musse es la bandera que en las últimas horas alzaron cientos de argentinos, a través de las redes sociales, protestando por la inequidad oficial. Un lector lo resumió así: “Ojo, esto fue permitido, es legal. No es lo mismo que 10 o 20 que rompen la cuarentena. Acá, el mismo presidente que firma los decretos para que no salgamos, es el que autorizó esta locura”.